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«Conçus pour être addictifs» L’OMS dénonce les sachets de nicotine qui envahissent les cours d'école

ATS

15.5.2026 - 11:27

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde, dans un rapport publié vendredi, contre l'augmentation de la consommation de sachets de nicotine dans le monde, dénonçant les tactiques agressives de l'industrie du tabac pour séduire la jeune clientèle.

Les ventes de pouchs ont augmenté de 50% entre 2023 et 2024 (Photo d'illustration).
Les ventes de pouchs ont augmenté de 50% entre 2023 et 2024 (Photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

15.05.2026, 11:27

15.05.2026, 11:36

Ces petits sachets de nicotine, qui libèrent de la nicotine par la muqueuse buccale une fois placés entre la gencive et la lèvre, sont en train de remodeler à toute vitesse le marché mondial du tabac et des produits à base de nicotine, indique le rapport de l'OMS.

«Les gouvernements constatent une diffusion rapide de ces produits, notamment chez les adolescents et les jeunes qui sont ciblés d'une manière agressive par le biais de tactiques commerciales trompeuses», déclare Etienne Krug, le chef du département déterminants de la santé, promotion et prévention de l'OMS.

Les produits, qui contiennent de la nicotine et des arômes sucrés, «sont conçus pour être addictifs», avertit-il dans un communiqué.

Souvent présentés comme des produits «modernes», «discrets» et «sans tabac», ces sachets de nicotine se répandent si rapidement que les pays peinent à suivre le rythme pour réglementer, souligne l'OMS dans son premier rapport sur ces sachets, également appelés «pouchs».

7 milliards de dollars

Plus de 23 milliards de sachets de nicotine ont été vendus en 2024, soit 50% de plus que l'année précédente. Le marché mondial des «pouchs» a atteint près de 7 milliards de dollars en 2025.

Les ventes sont les plus élevées en Amérique du Nord, où elles connaissent également une forte croissance. Selon le rapport de l'OMS, une marque populaire de sachets de nicotine distribuée dans seulement quelque 9000 points de vente aux Etats-Unis en 2017 était disponible dans 150'000 boutiques en 2024.

Les sachets de nicotine rencontrent également un grand succès dans des pays européens comme l'Allemagne, la Pologne et la Suède, et leur croissance devrait être rapide dans d'autres pays, comme le Pakistan, prévoit l'OMS.

«Ce n'est pas seulement une tendance du marché, il s'agit d'un défi de santé publique évoluant rapidement», appuie Vinayak Prasad, responsable de la campagne de lutte antitabac à l'OMS.

L'OMS a relevé que la nicotine est «hautement addictive» et qu'elle est particulièrement préjudiciable aux jeunes, dont le cerveau est encore en plein développement.

Arômes sucrés

Or le rapport dénonce la stratégie commerciale des industriels pour séduire les jeunes, avec des emballages attirants, des arômes sucrés ou encore la promotion de ces produits par des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Il dénonce également certains messages publicitaires mettant en avant la consommation «discrète» des sachets de nicotine, permettant d'échapper à la vigilance des parents ou des enseignants, avec des slogans comme «Oubliez les règles», ou «N'importe quand, n'importe où».

M. Prasad fustige la communication mensongère des entreprises, qui présentent les «pouchs» comme moins dangereux que les cigarettes traditionnelles, voire comme un outil pour aider les fumeurs à arrêter.

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«Les sachets de nicotine ne sont pas des produits sans risque et ne devraient pas être commercialisés de sorte à créer une nouvelle génération de personnes dépendantes», tranche-t-il.

«Le marketing des sachets de nicotine aujourd'hui ressemble beaucoup à ce que nous avons vu il y a 10 ans, avant que n'explose l'épidémie de vapotage chez les jeunes», souligne de son côté Jorge Alday, directeur de l'ONG anti-tabac STOP, dans un communiqué envoyé à l'AFP.

Dans son rapport, l'OMS exhorte les pays à renforcer leurs réglementations pour s'attaquer à ce problème, rappelant qu'environ 160 pays n'ont pas de règles spécifiques pour encadrer la vente et la consommation de sachets de nicotine, et que seuls 16 en interdisent la vente.

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