Donald Trump a annoncé lundi le limogeage «immédiat» une gouverneure de la Réserve fédérale (Fed), Lisa Cook, sur des allégations de fraude pour un prêt immobilier personnel. Cette démarche fait encore monter la pression contre la Banque centrale américaine, une institution indépendante.

Donald Trump avait déjà pressé Lisa Cook, la première femme afro-américain à un poste de gouverneure de la Fed, à démissionner. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans une lettre de la Maison Blanche signée de sa main et qu'il a publiée sur son réseau Truth Social, le président américain écrit à l'intéressée qu'elle est «limogée de son poste au Conseil des gouverneurs, avec effet immédiat».

«J'ai déterminé qu'il y avait suffisamment de raisons pour vous limoger de votre poste», a insisté le président, en principe contraint juridiquement dans sa latitude à renvoyer des gouverneurs centraux, en particulier leur président Jerome Powell, bête noire du milliardaire républicain.

Vendredi, Donald Trump avait prévenu qu'il était disposé à «virer» Lisa Cook si elle ne démissionnait pas elle-même, alors qu'elle était accusée par un proche du président d'avoir falsifié des documents pour obtenir un prêt immobilier.

Il avait déjà pressé cette femme afro-américaine, la première à un poste de gouverneure de la Fed, à démissionner.

Nommée par le président d'alors Joe Biden (2021-2025), Lisa Cook est sous pression de la Maison Blanche depuis que le responsable de l'Agence de financement du logement (FHFA), Bill Pulte, nommé par M. Trump, l'a accusée d'avoir «falsifié des documents de banque et des registres de propriété afin d'obtenir des conditions d'emprunt favorables» pour deux prêts immobiliers, selon l'agence Bloomberg.

Mme Cook avait déjà répondu la semaine dernière dans une déclaration à l'AFP, soulignant que son prêt avait été contracté avant qu'elle ne rejoigne la Fed. «Je n'ai pas l'intention de me laisser intimider et de démissionner de mon poste», avait-elle assuré.

Contactée par l'AFP, la Fed n'a pas répondu immédiatement pour commenter l'annonce du président.