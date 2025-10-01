  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Allemagne Trois membres présumés du Hamas arrêtés avec des armes

ATS

1.10.2025 - 18:58

Trois membres présumés du Hamas ont été arrêtés mercredi à Berlin. Ils ont suspectés d'avoir acquis des armes destinées à des «attentats meurtriers visant des établissements israéliens ou juifs en Allemagne», a annoncé le parquet fédéral allemand.

Lors des arrestations de ceux que le parquet considère comme «des opérateurs étrangers» du Hamas, «un fusil d'assaut AK-47, plusieurs pistolets et une grande quantité de munitions ont été découvertes», précise le parquet. (image d'illustration)
Lors des arrestations de ceux que le parquet considère comme «des opérateurs étrangers» du Hamas, «un fusil d'assaut AK-47, plusieurs pistolets et une grande quantité de munitions ont été découvertes», précise le parquet. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.10.2025, 18:58

Lors des arrestations de ceux que le parquet considère comme «des opérateurs étrangers» du Hamas, «un fusil d'assaut AK-47, plusieurs pistolets et une grande quantité de munitions ont été découvertes», précise le parquet.

Le ministère public identifie les trois hommes comme Abed Al G. et Ahmad I., deux «citoyens allemands», ainsi que Wael F. M., «né au Liban».

Contacté par l'AFP, le parquet a indiqué qu'il n'avait pas encore pu établir avec certitude la nationalité de ce dernier.

Selon le parquet, ils se consacraient «depuis au moins l'été 2025» à l'acquisition «d'armes à feu et de munitions» en Allemagne pour le compte du mouvement islamiste palestinien.

Ils seront présentés jeudi à un juge d'instruction qui statuera sur les demandes de détention provisoire émises par le parquet.

Le conflit au Proche-Orient trouve une résonance particulière en Allemagne, en raison de la responsabilité du pays dans la Shoah.

Berlin est encore aujourd'hui l'un des plus grands soutiens d'Israël, et le chancelier Friedrich Merz a récemment affirmé, très ému, vouloir faire «tout ce qui est en (son) pouvoir pour permettre aux juives et aux juifs de vivre, célébrer et étudier sans crainte dans toute l'Allemagne».

Les plus lus

«Elle vivait l'enfer à la maison», «Son mari l'épiait tous les jours»
Voici ce qui va changer pour vous au mois d'octobre
Neuchâtel : le conseiller d’Etat Laurent Favre suscite l’ire des défenseurs du loup
Un nouveau millionnaire au tirage du Swiss Loto!
Vincent Cerutti «avait l’habitude de mordre les fesses de ses collaboratrices»
Les démocrates bloquent tout – l'opposition est-elle de retour?