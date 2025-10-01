Trois membres présumés du Hamas ont été arrêtés mercredi à Berlin. Ils ont suspectés d'avoir acquis des armes destinées à des «attentats meurtriers visant des établissements israéliens ou juifs en Allemagne», a annoncé le parquet fédéral allemand.

Lors des arrestations de ceux que le parquet considère comme «des opérateurs étrangers» du Hamas, «un fusil d'assaut AK-47, plusieurs pistolets et une grande quantité de munitions ont été découvertes», précise le parquet.

Le ministère public identifie les trois hommes comme Abed Al G. et Ahmad I., deux «citoyens allemands», ainsi que Wael F. M., «né au Liban».

Contacté par l'AFP, le parquet a indiqué qu'il n'avait pas encore pu établir avec certitude la nationalité de ce dernier.

Selon le parquet, ils se consacraient «depuis au moins l'été 2025» à l'acquisition «d'armes à feu et de munitions» en Allemagne pour le compte du mouvement islamiste palestinien.

Ils seront présentés jeudi à un juge d'instruction qui statuera sur les demandes de détention provisoire émises par le parquet.

Le conflit au Proche-Orient trouve une résonance particulière en Allemagne, en raison de la responsabilité du pays dans la Shoah.

Berlin est encore aujourd'hui l'un des plus grands soutiens d'Israël, et le chancelier Friedrich Merz a récemment affirmé, très ému, vouloir faire «tout ce qui est en (son) pouvoir pour permettre aux juives et aux juifs de vivre, célébrer et étudier sans crainte dans toute l'Allemagne».