  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

100 jours au pouvoir Sur la corde raide, Merz veut «regagner la confiance» des Allemands

ATS

10.8.2025 - 07:43

«Germany is back», telle était la promesse de Friedrich Merz en devenant chancelier d'Allemagne. Mais près de cent jours après avoir ramené les conservateurs au pouvoir, il n'a jamais été aussi impopulaire.

Le bilan des 100 premiers jours du gouvernement ne satisfait plus que 29% des Allemands, le pire score depuis son entrée en fonction, selon un sondage de la télévision publique ARD publié jeudi (archive).
Le bilan des 100 premiers jours du gouvernement ne satisfait plus que 29% des Allemands, le pire score depuis son entrée en fonction, selon un sondage de la télévision publique ARD publié jeudi (archive).
IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Keystone-SDA

10.08.2025, 07:43

Néanmoins, «il est évident que la situation économique et migratoire, les deux objectifs centraux du gouvernement, s'améliorent», constate Wolfgang Schroeder, politologue de l'université de Cassel.

Le bilan des 100 premiers jours du gouvernement ne satisfait plus que 29% des Allemands, le pire score depuis son entrée en fonction, selon un sondage de la télévision publique ARD publié jeudi.

Tour de vis migratoire

Après une campagne législative dominée par l'immigration, le gouvernement Merz a encore donné un tour de vis à sa politique migratoire, tournant un peu plus le dos à la politique d'accueil généreuse de l'ancienne chancelière Angela Merkel en 2015.

Sommet Trump-Poutine. Contre la Russie, les principaux dirigeants européens exhortent les Etats-Unis à rester ferme

Sommet Trump-PoutineContre la Russie, les principaux dirigeants européens exhortent les Etats-Unis à rester ferme

Outre des expulsions d'étrangers en hausse, dont celles de 81 criminels vers l'Afghanistan et de 40 personnes vers l'Irak, le gouvernement a décidé le refoulement des demandeurs d'asile aux frontières. Il a aussi modifié la législation afin de limiter le regroupement familial pour certaines catégories de réfugiés et d'allonger les délais d'accès à la nationalité allemande. M. Merz espère ainsi «regagner la confiance» des électeurs séduits par l'extrême droite.

Economie: des vents contraires

Après deux années de récession, liées notamment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la hausse des coûts de l'énergie qui a suivi, la première économie européenne espérait redresser la tête cette année.

En amont de sa prise de fonction, Friedrich Merz a obtenu un fonds de 500 milliards d'euros pour moderniser les infrastructures sur douze ans, ainsi que l'assouplissement des règles strictes sur la dette pour financer les efforts de défense. Son pari: relancer durablement la croissance allemande en stimulant les investissements stratégiques.

Gaza. «Entretien d'urgence» entre Paris, Londres et Berlin vendredi

Gaza«Entretien d'urgence» entre Paris, Londres et Berlin vendredi

Mais au deuxième trimestre, le produit intérieur brut allemand a reculé de 0,1%, après une hausse de 0,3% au premier. Pour l'ensemble de 2025, le FMI table sur une quasi-stagnation (+0,1%).

Les droits de douane de 15% imposés par les Etats-Unis aux produits européens depuis jeudi devraient causer des «dommages importants» à l'économie allemande, dépendante de ses exportations, a reconnu Friedrich Merz.

Stature internationale retrouvée

Comme il l'avait promis, Friedrich Merz s'implique davantage que son prédécesseur à la chancellerie Olaf Scholz dans les affaires étrangères. «Il parle très bien anglais. Il a une prestance d'homme d'État. Il semble vraiment prendre plaisir» sur la scène internationale, souligne la politologue Ursula Münch de l'université de Tutzing.

En plus du renforcement des liens en Europe, notamment «avec la France, le Royaume-Uni et la Pologne», le nouveau chancelier «veille également à établir des relations acceptables, en tout cas fonctionnelles, avec le président américain» Donald Trump à qui il a rendu visite en juin, renchérit Uwe Jun, son confrère de l'université de Trèves.

Ferme soutien. «Aucune raison de critiquer» les frappes américaines en Iran, dit le chancelier Merz

Ferme soutien«Aucune raison de critiquer» les frappes américaines en Iran, dit le chancelier Merz

La montée en puissance continue des efforts de défense, une exigence de M. Trump, vise à doter l'Allemagne de «l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe», un tournant dans un pays profondément pacifiste depuis les horreurs du nazisme.

Sous sa houlette, l'Allemagne a aussi amorcé un changement de cap vis-à-vis d'Israël, dont elle était jusqu'ici l'un des plus fidèles soutiens, en annonçant vendredi suspendre les exportations d'armes que ce pays pourrait utiliser à Gaza.

En revanche, sur l'Ukraine, Friedrich Merz a finalement maintenu le cap de son prédécesseur Olaf Scholz: Berlin rechigne toujours à fournir à Kiev des Taurus, des missiles de croisière d'une portée de plus de 500 kilomètres.

Couac

Une première fissure est apparue au début de l'été entre alliés conservateurs et sociaux-démocrates, incapables de s'accorder sur une réduction du prix de l'énergie pour les particuliers. Quelques jours plus tard, un désaccord a éclaté au grand jour à propos de la nomination de trois juges à la cour constitutionnelle de Karlsruhe.

Un nombre non négligeable de députés conservateurs ont rejeté l'une des candidates, soutenue par les sociaux-démocrates, pour ses positions qu'ils jugent trop libérales sur l'avortement ou le port du voile. Comme son échec au premier tour de sa propre élection au début mai, ce couac a mis en lumière la ligne de crêtes sur laquelle évolue Friedrich Merz.

Avec seulement douze sièges de plus que la majorité requise au Bundestag, la coalition possède une faible marge de manoeuvre. Or, les sujets conflictuels, dont le budget 2026 et les réformes de l'allocation citoyenne et du frein à l'endettement, l'attendent à la rentrée.

Les plus lus

Le «mankeeping» ou comment la solitude masculine pèse sur les relations de couple
Droits de douane : sûr de lui, le Conseil fédéral avait choisi de négocier sans aide extérieure
Face à l’ultimatum américain, le douloureux dilemme de l’Inde
Les Italiens trouvent leurs plages trop chères
Les sanctions douanières contre la Suisse choquent jusqu’aux États-Unis
Ventes annulées, doutes... - Avec les droits de douane, un vent contraire souffle sur les F-35