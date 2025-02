Les conservateurs de Friedrich Merz, vainqueurs des élections législatives, ont entamé vendredi des consultations avec le Parti social-démocrate (SPD) en vue de former un gouvernement. Ces discussions ont été qualifiées de «constructives».

Friedrich Merz mise sur les débats internes plutôt que sur les querelles publiques permanentes au sein d'une coalition (archives). Michael Kappeler/dpa

Keystone-SDA, st ATS

Les deux partenaires veulent aller vite. Le futur chancelier a déjà dit viser Pâques, soit le 20 avril, pour la formation de sa coalition. Cela lui donne deux mois pendant lesquels il devra surmonter ses divergences notamment dans les domaines de l'immigration et des questions sociales avec le SPD du chancelier sortant Olaf Scholz, qui lui ne participe pas aux pourparlers.

«Les discussions exploratoires ont débuté dans une atmosphère ouverte et constructive», ont indiqué les secrétaires généraux des conservateurs de la CDU, de son allié bavarois CSU et du SPD dans un bref communiqué commun.

Le temps presse

«Les défis à relever feront désormais l'objet des prochaines discussions», qui se poursuivront la semaine prochaine, ont-ils ajouté. Ces consultations constituent la première étape pour jauger les positions de part et d'autre avant l'ouverture éventuelle de négociations à proprement parler, qui peuvent durer de longs mois.

Or le temps presse pour la première économie européenne confrontée à des bouleversements majeurs: un modèle économique en panne, un risque de guerres commerciales avec les Etats-Unis de Donald Trump et le retournement d'alliance de son allié américain historique, tenté par un rapprochement avec la Russie. «Le monde ne nous attend pas, les choses continuent de changer rapidement», répète M. Merz depuis dimanche.

«Se réconcilier et avancer»

«Les deux parties doivent se rapprocher, tous doivent se réconcilier et avancer», avait déclaré plus tôt Manuela Schwesig (SPD), cheffe du gouvernement de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et qui participent aux discussions.

«Il faut tirer les leçons de l'échec du gouvernement de coalition: les conflits permanents nuisent non seulement aux acteurs, mais aussi à la démocratie», avait-elle ajouté en référence à l'échec du gouvernement Scholz avec les Verts et les libéraux du FDP, qui a implosé en novembre.

Le camp conservateur CDU/CSU a remporté les législatives anticipées de dimanche avec 28,6% des suffrages, soit moins que prévu par les sondages. M. Merz, qui privilégie un seul allié, exclut toute alliance avec le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), arrivé en deuxième position avec un score record (20,8%).

Il n'a pas d'autre choix que de se tourner vers le SPD, même si ce dernier a accusé le pire résultat de son histoire (environ 16%). Ensemble, ils réunissent une courte majorité de 328 sièges sur 630 au Bundestag. La «grande coalition» entre conservateurs et SPD, formule éprouvée par Angela Merkel lors de trois de ses quatre mandats, est l'attelage privilégié des Allemands, selon les sondages.