Allemagne Le parti d'extrême droite AfD expulsé de son QG!

ATS

26.9.2025 - 11:20

La justice allemande a ordonné vendredi au parti d'extrême droite AfD de quitter son siège national à Berlin, après un conflit avec le propriétaire. La principale formation d'opposition du pays y voit néanmoins une victoire, car elle a obtenu un sursis jusqu'à fin 2026.

26 septembre 2025, Berlin : Kay Gottschalk (AfD), député au Bundestag, quitte la salle d'audience du tribunal régional. Suite à un jugement rendu par le tribunal régional de Berlin, l'AfD doit quitter ses locaux à Berlin à l'automne 2026, soit un an plus tôt que prévu dans le contrat de location.

KEYSTONE

Keystone-SDA

26.09.2025, 11:20

Le tribunal du Land de Berlin a donné raison au propriétaire autrichien de l'immeuble, qui demandait au parti de quitter les lieux, estimant que l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) avait violé les conditions du contrat de location lors de sa soirée électorale de février 2025, qui célébrait son score record aux législatives.

Mais la cour a aussi jugé que le bailleur n'était pas dans son droit en notifiant une expulsion sans préavis au locataire. L'AfD a donc jusqu'à la fin 2026 pour quitter les locaux.

Le bailleur avait demandé au parti de quitter les lieux notamment au motif qu'il avait projeté son résultat de 20,8 % et son logo sur un mur extérieur lors de la fête électorale.

Les représentants du parti ont jugé dans ce contexte vendredi que la décision du tribunal berlinois était une victoire, car la formation ne doit pas partir immédiatement. Selon l'AfD, la justice a montré qu'elle résistait aux pressions politiques.

Politique au Parlement, pas au tribunal

Cette décision «constitue une victoire pour l'Etat de droit et montre à nos adversaires qu'ils ne peuvent pas coincer l'AfD avec des débats politiques ou des attaques judiciaires», a réagi dans un communiqué le trésorier du parti, Carsten Hütter.

«Le débat politique doit se dérouler au Parlement et non dans une salle d'audience», a commenté un autre cadre du parti, Kay Gottschalk, se félicitant que le tribunal avait estimé que «la résiliation sans préavis était juridiquement infondée».

L'AfD affirme régulièrement être la cible de poursuites politiques, notamment lorsque certaines de ses figures ont été poursuivies, à l'instar du Björn Höcke condamné pour avoir usé d'un slogan nazi.

Selon M. Hütter, l'AfD emménagera en 2026 dans de nouveaux locaux dont la formation sera propriétaire.

