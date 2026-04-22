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Allemagne Le compte Signal de la présidente du Bundestag piraté

ATS

22.4.2026 - 20:57

La présidente du Bundestag, la chambre basse du Parlement, a été victime d'une attaque de phishing (hameçonnage) visant les utilisateurs de l'application de messagerie Signal. Les services de renseignement le imputent à la Russie, selon un article de mercredi.

Julia Klöckner, figure importante du parti CDU, a vu son compte être Signal piraté (archives).
Julia Klöckner, figure importante du parti CDU, a vu son compte être Signal piraté (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.04.2026, 20:57

22.04.2026, 21:15

Julia Klöckner, figure importante du parti CDU du chancelier Friedrich Merz, a vu son compte Signal piraté, rapporte le magazine Der Spiegel, citant des sources anonymes.

Contacté par l'AFP, un porte-parole de Mme Klöckner n'a ni confirmé ni infirmé l'information, se contentant de déclarer que le Parlement «ne communique généralement pas d'informations sur les infrastructures critiques en matière de sécurité».

Mme Klöckner est membre du comité exécutif de la CDU, dont les membres – y compris M. Merz – communiquent via un groupe de discussion Signal, précise Der Spiegel.

Le service de renseignement intérieur allemand, le BfV, a informé M. Merz de l'incident et l'examen de son téléphone n'a révélé aucune anomalie, indique-t-il.

Pas plus tard que cette semaine, le BfV avait mis en garde les parlementaires contre cette vague d'attaques de phishing. «Il faut supposer qu'un grand nombre de groupes Signal au sein de la sphère parlementaire sont lus par les attaquants presque sans être détectés», a déclaré l'agence, selon Spiegel.

Vague de cyberattaques

Berlin, principal fournisseur d'aide militaire à Kiev, est confrontée à une vague de cyberattaques, ainsi qu'à des tentatives d'espionnage et de sabotage, prétendument orchestrées depuis Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Sur internet, le hameçonnage ou phishing est une technique consistant à se faire passer pour une personne ou un organisme que le destinataire connaît pour l'inciter à communiquer des données personnelles ou cliquer sur un lien corrompu.

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