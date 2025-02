Les conservateurs de Friedrich Merz ont nettement remporté les élections législatives dimanche en Allemagne, marquées aussi par une progression inédite de l'extrême droite dans la première puissance européenne, selon les sondages à la sortie des urnes.

Keystone-SDA ATS

Ce coup de barre à droite intervient à un moment charnière pour l'Allemagne, abasourdie par les annonces fracassantes de l'administration de Donald Trump sur la guerre en Ukraine, les craintes de rupture du lien transatlantique et les menaces de hausse des droits de douane.

Donnés gagnants depuis plusieurs mois, les conservateurs de la CDU et leur allié bavarois CSU sont crédités d'un score autour de 29% dans ces sondages effectués à la sortie des urnes et diffusés par les télévisions publiques ARD et ADF.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) pointe en deuxième position en obtenant 19,5 à 20%, soit le double d'il y a quatre ans et un score historique pour cette formation d'extrême droite née en 2013.

L'extrême droite jubile et veut gouverner

La cheffe de file de l'extrême droite allemande, Alice Weidel, a salué dimanche soir le «résultat historique» de son parti, l'AfD, aux élections législatives et proposé une alliance avec les conservateurs pour gouverner l'Allemagne.

«Nous n'avons jamais été aussi forts au niveau national», a jubilé Alice Weidel, au quartier général de son parti à Berlin, après que l'AfD a obtenu de 19,5 à 20% des suffrages, soit le double d'il y a quatre ans et un score historique pour cette formation antimigrants et prorusse née en 2013.

Interviewée par la chaîne de télévision publique ARD, Alice Weidel a affiché l'ambition de son mouvement de faire partie du prochain gouvernement, aux côtés des démocrates-chrétiens de Friedrich Merz, arrivés en tête du scrutin avec près de 30% des voix.

«Notre main sera toujours tendue pour participer à un gouvernement et pour remplir la volonté du peuple», a dit Mme Weidel, disant vouloir notamment «fermer les frontières» aux étrangers et baisser les impôts.«Nous avons besoin d'un changement de politique, notre main est tendue, on doit juste la prendre», a-t-elle lancé à l'attention des conservateurs.

Le camp conservateur exclut toutefois toute une alliance avec l'AfD malgré un «flirt» parlementaire sur les questions d'immigration et de sécurité durant la campagne électorale.

Le chancelier sortant Olaf Scholz n'a pas su convaincre les nombreux indécis de soutenir son parti social-démocrate (SPD), qui récolte seulement entre 16% et 16,5%.

C'est une débâcle sans précédent pour le plus vieux parti d'Allemagne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Autre perdant de ce scrutin, les Verts, alliés au gouvernement Scholz, dans une fourchette de 12-13,5 %.