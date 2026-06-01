Un Syrien de 36 ans a été condamné à la prison à perpétuité pour une quadruple tentative de meurtre en Allemagne motivée par des convictions islamistes, a annoncé lundi le parquet de Düsseldorf.

En mai 2025, l'homme, alors âgé de 35 ans, a poignardé des clients dans un bar de Bielefeld (ouest), alors que ces derniers fêtaient la promotion de leur club de football (archives). IMAGO/teutopress

Agence France-Presse Angelica Zermatten

Selon un communiqué de la cour d'appel de cette ville de l'ouest du pays, Mahmoud B. est coupable de «tentative d'assassinat» dans quatre cas, en qualité «de membre d'une organisation terroriste étrangère».

En mai 2025, l'homme, alors âgé de 35 ans, a poignardé des clients dans un bar de Bielefeld (ouest), alors que ces derniers fêtaient la promotion de leur club de football, blessant quatre personnes. Il aurait ensuite pris la fuite avant d'être appréhendé lors d'une perquisition de la police.

Selon le parquet, l'homme aurait rejoint l'Etat islamique en Syrie avant mai 2015 et aurait servi comme combattant et administrateur au sein du groupe jusqu'en novembre 2016.

Il serait entré en Allemagne en 2023, toujours affilié à l'organisation, et aurait eu l'intention de tuer le plus de personnes possibles lors de son attaque.

Plusieurs attaques ces dernières années

L'Allemagne a connu ces dernières années plusieurs attaques meurtrières à caractère jihadiste, à l'arme blanche et à la voiture-bélier. Ces crimes ont favorisé l'essor du parti d'extrême droite AfD hostile aux migrants, arrivé deuxième lors des élections législatives de 2025 avec un score historiquement élevé.

Fin 2025, un Afghan a été condamné à la prison à perpétuité pour l'attaque au couteau de Mannheim (ouest), qui visait un rassemblement anti-islam et avait provoqué la mort d'un policier un an plus tôt.

L'attaque la plus meurtrière a eu lieu en décembre 2016, lorsqu'un Tunisien aux motivations jihadistes a foncé sur la foule avec un camion sur le marché de Noël de Berlin, tuant 13 personnes.