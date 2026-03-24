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New York Alvin Hellerstein, 92 ans, le juge inflexible qui va présider le procès Maduro

Basile Mermoud

24.3.2026

Alvin Hellerstein, le juge fédéral new-yorkais qui préside l'affaire de trafic de drogue impliquant le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro, est un magistrat pragmatique et rompu aux dossiers médiatiques.

epa12793167 People protest during a march in Caracas, Venezuela, 03 March 2026. Hundreds of Chavistas march to demand the release of Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores two months after their capture by US military forces following an attack on Caracas and three nearby regions. EPA/Ronald Peña R
epa12793167 People protest during a march in Caracas, Venezuela, 03 March 2026. Hundreds of Chavistas march to demand the release of Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores two months after their capture by US military forces following an attack on Caracas and three nearby regions. EPA/Ronald Peña R
KEYSTONE

Agence France-Presse

24.03.2026, 19:55

Mais, à 92 ans, est-il le mieux placé pour préparer puis diriger ce qui pourrait être un procès fleuve, s'interrogent certains observateurs? «Hellerstein jouit d'une réputation amplement méritée de magistrat indépendant et impartial qui cherche à rendre justice dans chaque affaire», dit à l'AFP le professeur de droit Carl Tobias, de l'université américaine de Richmond.

Diplômé de la faculté de droit de l'université new-yorkaise Columbia, il a exercé comme avocat dans l'armée américaine de 1957 à 1960, avant d'entrer dans le secteur privé.

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Nommé juge de district à New York en 1998 par l'ancien président américain Bill Clinton, le magistrat a tranché des procédures au civil suite aux attentats du 11 septembre 2001, n'hésitant pas à rejeter les accords qu'il estimait injustes pour les plaignants.

En 2015, il a ordonné au gouvernement américain de publier des photos montrant les mauvais traitements infligés aux détenus de prisons militaires américaines en Irak et Afghanistan. Plus récemment, il s'est heurté à Donald Trump.

Entre 2023 et 2025, Alvin Hellerstein a rejeté ses demandes de transférer son affaire de paiements dissimulés à l'actrice de films X Stormy Daniels de la justice de l'Etat de New York vers un tribunal fédéral potentiellement plus favorable.

Et, l'an dernier, il a empêché l'administration Trump d'expulser des membres présumés de gangs vénézuéliens sans audience préalable devant la justice.

En 2025 toujours, c'est lui qui présidait le procès au cours duquel un jury a reconnu la banque française BNP Paribas complice des violences au Soudan sous le régime d'Omar el-Béchir, accordant 20,75 millions de dollars de dommages et intérêts à trois plaignants.

Yeux fermés

Elle-même ancienne juge fédérale à New York, Shira Scheindlin salue un magistrat «très intelligent et avisé». Mais «la question de l'âge ne peut pas être ignorée», estime-t-elle auprès de l'AFP.

Alvin Hellerstein est chargé depuis plus de dix ans de la vaste affaire de trafic de drogue dans laquelle est inculpé Nicolas Maduro, qui a déjà abouti à la condamnation de l'ancien chef des services de renseignement du Venezuela, Hugo Armando Carvajal.

La capture du leader vénézuélien à la suite d'un raid américain début janvier et son emprisonnement à New York ont braqué les projecteurs sur le juge - né en 1933 - qui supervise ce dossier. Le magistrat, de confession juif orthodoxe, respecte le calendrier des fêtes juives dans sa pratique professionnelle.

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Il se déplace lentement et ferme parfois les yeux pendant les audiences - ce qui ne l'empêche pas de rebondir sur des points précis, ont constaté des journalistes de l'AFP ayant suivi ses procès. Selon le New York Times, il s'est assoupi pendant un procès l'an dernier, son greffier ou ses clercs le réveillant discrètement.

«Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il serait en état de juger l'affaire demain», assure Shira Scheindlin. Mais elle pointe que «ce dossier ne sera peut-être pas jugé avant un an ou deux», le temps de régler les nombreuses questions de procédure.

Une audience est prévue jeudi pour l'ancien homme fort du Venezuela, âgé de 63 ans, et son épouse Cilia Flores, 69 ans, poursuivie à ses côtés. Tous deux ont plaidé non-coupable.

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