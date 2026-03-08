  1. Clients Privés
Norvège L'ambassade américaine à Oslo visée par une explosion — la piste terroriste privilégiée

ATS

8.3.2026 - 13:09

L'ambassade des Etats-Unis à Oslo a été la cible d'une explosion dans la nuit de samedi à dimanche qui n'a fait aucune victime et des «dégâts matériels mineurs», mais pourrait être due à un acte terroriste, a annoncé la police qui recherche un ou plusieurs auteurs.

Des policiers et des techniciens norvégiens interviennent à l’ambassade des États-Unis à Oslo, ce dimanche 8 mars 2026.
Des policiers et des techniciens norvégiens interviennent à l’ambassade des États-Unis à Oslo, ce dimanche 8 mars 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.03.2026, 13:09

«L'une des hypothèses est qu'il s'agit d'un acte terroriste, mais nous ne nous concentrons pas uniquement sur cette piste. Nous devons rester ouverts à la possibilité qu'il y ait d'autres causes», a indiqué Frode Larsen, chef de l'unité conjointe d'enquête et de renseignement de la police, à la chaîne publique NRK, en marge d'une conférence de presse.

L'explosion a touché l'entrée de la section consulaire de l'ambassade vers 01h00 du matin, selon la police.

«Je n’avais pas le choix». Un Pakistanais reconnu coupable d'avoir fomenté l'assassinat de Trump

«Je n’avais pas le choix»Un Pakistanais reconnu coupable d'avoir fomenté l'assassinat de Trump

Des images diffusées par les médias montraient des éclats de verre dans la neige devant l'entrée, ainsi que des fissures sur une épaisse porte vitrée et des traces noires au sol au pied de la porte, probablement causées par l'explosion.

Les enquêteurs ont examiné les lieux pendant la nuit, tandis que des chiens, des drones et des hélicoptères ont été déployés pour rechercher «un ou plusieurs auteurs potentiels», a déclaré la police d'Oslo dans un communiqué.

Un incident qualifié dans un communiqué d'"inacceptable» par le ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide, qui indiqué avoir été en contact avec la ministre de la Justice Astri Aas-Hansen et le chargé d'affaires de l'ambassade américaine, Eric Meyer.

«L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête de la police et des services norvégiens de sécurité intérieure (PST)», a ajouté le ministre.

Le niveau de la menace en Norvège reste fixé à trois sur une échelle de cinq depuis novembre 2024, a de son côté assuré le porte-parle du PST Martin Bernsen à l'AFP. Il a refusé de dire si des menaces avaient été proférées à l'encontre des intérêts américains en Norvège avant l'explosion.

«Brouillard épais»

Un commandant de police Michael Dellemyr, interrogé par la chaîne privée TV2, a auparavant indiqué que la police «avait une idée de la cause» et que l'explosion avait certainement une origine humaine, et non accidentelle, tout en refusant de détailler le type de dégâts.

Un habitant du quartier âgé de 16 ans, identifié uniquement par son prénom, Edvard, a confié à TV2 qu'il regardait la télévision lorsqu'il a entendu l'explosion.

«Ma mère et moi avons d'abord pensé que cela venait de notre maison, alors nous avons regardé autour de nous, mais nous avons ensuite vu les lumières clignotantes à l'extérieur de la fenêtre et une foule de policiers», a-t-il déclaré.

«Il y avait des chiens policiers, des drones, des policiers munis d'armes automatiques et des hélicoptères dans les airs», a-t-il ajouté.

Un groupe de trois amis ont expliqué à TV2 qu'ils attendaient un taxi près de l'ambassade. «Nous avons entendu trois 'bangs' qui ont fait trembler le sol», a raconté Kristian Wendelborg Einung.

Guerre au Moyen-Orient. Martin Pfister : «Il existe un risque d'attentats terroristes en Suisse»

Guerre au Moyen-OrientMartin Pfister : «Il existe un risque d'attentats terroristes en Suisse»

Une fois dans leur taxi, ils sont repassés dans la rue longeant l'ambassade, qu'ils ont aperçue couverte de fumée. «Nous sommes arrivés avant la police. La couche de fumée était très étrange. C'était comme un brouillard épais», a-t-il dit.

Plusieurs heures après l'explosion, la police a déclaré que la zone autour du bâtiment était «sûre» pour les résidents et les passants.

Les ambassades des Etats-Unis ont été placées en état d'alerte maximale au Moyen-Orient en raison de l'offensive lancée conjointement avec Israël le 28 février contre l'Iran. Plusieurs d'entre elles ont été visées par des attaques de Téhéran.

