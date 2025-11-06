Gueule de bois à la Maison Blanche

Quelle claque électorale pour Donald Trump: ses républicains perdent des votes importants à New York, en Californie, en Virginie et dans le New Jersey. Ces défaites étaient prévisibles. Pas seulement dans les sondages, mais aussi parce que Trump semble faire la même erreur que Joe Biden.

Dans la ville natale de Donald Trump, New York, les électeurs ont désigné le démocrate Zohran Mamdani comme prochain maire, que le président américain voulait absolument éviter. KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

Un tremblement de terre politique secoue les Etats-Unis. Qu'il s'agisse de la mairie de New York ou de la course au poste de gouverneur dans le New Jersey et en Virginie, les démocrates battent les républicains dans toutes les élections actuellement en jeu.

Les défaites sont cuisantes, comme le montre l'exemple de la Virginie: Abigail Spanberger n'est pas la seule à avoir été élue gouverneur. Au parlement de l'État, les démocrates ont fortement renforcé leur majorité. Ils occupent désormais 64 sièges, tandis que le groupe républicain ne compte plus que 36 sièges.

Cela fait presque 40 ans que les démocrates n'avaient pas obtenu une telle majorité en Virginie. Et le résultat des élections dans le New Jersey est tout aussi clair: après le dépouillement de 95 pour cent des bulletins de vote, la démocrate Mikie Sherrill, avec 1'792'760 voix, devance de 414'369 voix le républicain Jack Ciattarelli, qui n'avait apparemment aucune chance dans les urnes.

4 votes - 4 défaites pour Trump

Pour Donald Trump, tout cela ne devrait toutefois être que la pointe de l'iceberg. Dans sa ville natale de New York, les électeurs ont désigné le démocrate Zohran Mamdani comme prochain maire, que le président américain voulait absolument éviter.

«Et c'est là que tout commence», écrit l'homme de 79 ans de manière énigmatique sur sa plateforme Truth Social: il avait auparavant menacé la ville de lui retirer les fonds fédéraux en cas de victoire de Mamdani. La prochaine défaite de Trump aura lieu en Californie, où les électeurs ont adopté la California Proposition 50.

Ils autorisent ainsi le gouverneur Gavin Newsom à redécouper les circonscriptions électorales afin de produire cinq nouveaux députés démocrates. Cette mesure vise à contrer une action analogue des républicains au Texas et à maintenir l'équilibre à la Chambre des représentants - voir également la vidéo ci-dessus.

Débâcle électorale: Trump s'en lave les mains

Selon Donald Trump, s'il y a une personne qui n'est pas responsable de cette débâcle électorale, c'est... Donald Trump. Car le fait que «Trump n'était pas sur le bulletin de vote» a scellé la défaite des républicains en plus du Shutdown, écrit le président en se référant aux sondages.

Screenshot Truth Social

C'est tout de même surprenant. Non pas parce que Trump ne veut pas assumer la responsabilité des résultats des élections, mais plutôt parce que Trump vient de se plaindre de ces mêmes faux sondages: «Les médias d'extrême gauche montrent tant de sondages truqués, tous fortement orientés vers les démocrates et les radicaux de gauche», écrit-il.

Reporter: Steve Bannon said there could be plans for you to be able to run and potentially win your third term in 2028.



Trump: I haven't really thought about it. I have the best poll numbers I've ever had. I just solved 8 wars and a 9th is coming.



Trump's approval rating is… pic.twitter.com/iDk8zgLtJ3 — Ron Smith (@Ronxyz00) October 27, 2025

Et: «Dans les sondages équitables et même dans les sondages raisonnables, j'ai les meilleurs chiffres que j'ai jamais eus, et pourquoi pas ?» Mais ce n'est pas vrai: même dans le «Rasmussen Report», qui se veut indépendant mais qui a tendance à pencher vers les républicains, le président n'obtient que 46 % d'opinions favorables, alors que 53% le rejettent.

Les sondages parlent d'eux-mêmes

Le 23 janvier, Trump avait encore 56% d'opinions favorables auprès de Rasmussen. Après son annonce sur les droits de douane en avril, il était à 47%. Ses chiffres «baissent, surtout chez les indépendants, comme on pourrait s'y attendre en cas de shutdown», souligne Mark Mitchell de Rasmussen, interrogé par «Newsweek». C'est mauvais, mais ce n'est pas non plus une catastrophe.

Moyenne des taux d'approbation du président américain entre le 27 janvier et le 3 novembre selon "Real Clear Polling". REal Clear Polling

Dans d'autres instituts, les valeurs sont encore pires. Le «Real Clear Polling» calcule la moyenne des résultats: Le score est actuellement de 43,3% d'approbation et 54,4% de rejet. Le 27 janvier, les chiffres moyens étaient encore de 50,5% avec une opinion positive et de 44,3% avec une opinion négative.

La débâcle électorale s'est donc profilée, mais d'où viennent ces valeurs négatives ? Lorsque Trump affirme qu'il a les meilleurs chiffres, il justifie ainsi cette affirmation: «J'ai fait huit guerres, créé la plus grande économie de l'histoire de notre pays et maintenu les prix, l'inflation et les impôts à un niveau bas».

Le coût de la vie reste élevé

Cela rappelle un peu le mandat de Joe Biden: à l'époque aussi, le gouvernement avait répondu au peuple que l'économie se portait bien et que l'inflation était maîtrisée. La victoire électorale de Donald Trump en 2024 est étroitement liée à ses promesses de limiter l'inflation et de faire baisser les prix.

La situation semble désormais s'être inversée : Le 47e président souligne en permanence que l'inflation est faible et que les prix à la consommation vont baisser - sauf pour la viande.

La réalité est toutefois différente lorsqu'il s'agit de faire ses courses: le coût de la vie reste à un niveau élevé. La situation est attisée par les droits de douane de Trump et par le shutdown.

Comparaison avec octobre 2024, lorsque Trump était en pleine campagne électorale : le graphique de "NBC News" montre qu'il faut toujours mettre la main à la poche pour le poste. NBC News

«Ces élections concernaient vraiment l'économie», confirme Sabrina Siddiqui du «Wall Street Journal» à la «Times Radio». «D'une certaine manière, c'est un retour aux sources. L'accent sur l'abordabilité, le niveau des prix dans le commerce de détail, les coûts du gaz et du logement».

Trump fait-il la même erreur que Biden?

Selon lui, le fil rouge des récentes élections est que les candidats démocrates se sont concentrés sur ces thèmes économiques. Trump n'a pas livré la marchandise: «Je pense que le mécontentement des électeurs face à ses performances passées aura une grande influence sur les résultats».

Trump denies grocery prices are up and then says people will be fine because "their 401ks are up." (Nearly half of Americans have no retirement savings)



[image or embed] — The Lincoln Project (@lincolnproject.us) 3. November 2025 um 16:30

La journaliste a donné cette interview avant qu'il ne soit clair à quel point la débâcle électorale serait rude pour l'homme de 79 ans. Le résultat confirme sa prophétie et suggère que Trump fait désormais effectivement fausse route, ce qui a déjà provoqué la chute de son prédécesseur: «Trump nie que le renchérissement nuit aux Américains. C'est la même erreur qui a frappé Biden», titre CNN.

Cette tendance devrait être renforcée par le fait que la population attribue majoritairement le shutdown aux républicains. Dans le même temps, Trump s'emporte en affirmant que les aides alimentaires sont accordées à tous ceux qui les demandent. Malgré l'ordre contraire du tribunal, il ne débloquera des fonds que lorsque les démocrates approuveront son projet de loi dit Big Beautifull Bill.

Ce n'est pas comme ça que le président américain va se faire des amis.

Plus de vidéos de la rubrique