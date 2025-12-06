Amende au réseau social X: pour Musk, «l'UE devrait être abolie»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

120 millions d'euros Amende au réseau social X: pour Musk, «l'UE devrait être abolie»

ATS

6.12.2025 - 21:44

Le patron de xAI, maison mère du réseau social X, Elon Musk a estimé samedi que l'Union européenne «devrait être abolie» au lendemain de l'annonce d'une amende de 120 millions d'euros à la plateforme notamment pour tromperie et manque de transparence.

La décision de l'UE a suscité de vives critiques au sein de la droite américaine, dont est proche Elon Musk (archives).
La décision de l'UE a suscité de vives critiques au sein de la droite américaine, dont est proche Elon Musk (archives).
ats

Keystone-SDA

06.12.2025, 21:44

«L'UE devrait être abolie et les Etats (membres) recouvrer leur souveraineté», a plaidé l'homme le plus riche du monde sur X, «ce qui permettrait aux gouvernements de mieux représenter leurs citoyens.»

La Commission européenne a infligé cette amende en application du règlement européen sur les services numériques (DSA).

En juillet 2024, l'UE avait notifié à X ses griefs, qui portaient, entre autres, sur l'utilisation des coches bleues, modifiée après le rachat de Twitter par un groupe d'investisseurs menés par Elon Musk, en octobre 2022.

L'attribution de ce macaron bleu, accolé au nom du compte, intervenait jusqu'ici au terme d'un processus de vérification et avait été conçu par les fondateurs de Twitter comme un gage de crédibilité.

Mais après la prise de contrôle, les équipes d'Elon Musk ont accordé ces badges aux utilisateurs payants sans distinction, au risque de brouiller la perception des utilisateurs.

JD Vance s’offusque. «Décision historique» : l’UE inflige une amende de 120 millions d'euros à X

JD Vance s’offusque«Décision historique» : l’UE inflige une amende de 120 millions d'euros à X

La Commission européenne reprochait aussi à X de ne pas communiquer suffisamment d'informations relatives à ses publicités, notamment l'identité de l'annonceur.

Autre infraction au règlement européen, l'impossibilité pour des chercheurs agréés d'accéder aux données internes de la plateforme.

La décision de l'UE a suscité de vives critiques au sein de la droite américaine, dont est proche Elon Musk.

Dès jeudi, alors que la rumeur d'une amende courrait déjà, le vice-président américain JD Vance avait accusé la Commission de sanctionner X «pour n'avoir pas pratiqué la censure», semblant confondre la décision rendue vendredi avec une autre enquête de l'UE sur les contenus illégaux et la désinformation.

Les plus lus

Quatre jeunes Fribourgeois morts sur la route dans l'Ain
L'accessibilité financière, la grande faiblesse de Trump - et un danger pour les républicains
Lionel Messi et l’Inter Miami champions pour la première fois
Amende au réseau social X: pour Musk, «l'UE devrait être abolie»
Le jackpot de 2,248 millions de francs est tombé au Swiss Loto