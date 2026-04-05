Une «négociation sociale au sein de la fonction publique consacrée» à l'intelligence artificielle (IA) en vue d'un «accord d'ici à l'automne»: c'est ce que «propose» le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel, dans un entretien à La Tribune Dimanche.

Le ministre français du Budget, David Amiel, quitte l'Élysée après la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à Paris, en France, le 25 février 2026. KEYSTONE

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Face au «bouleversement du monde du travail» entraîné par l'IA, «des organisations syndicales et des représentants des employeurs ont exprimé» le besoin d'un «dialogue social renforcé», avance le ministre pour justifier une négociation sur laquelle «la France sera pionnière», selon lui.

«L'enjeu sera notamment de définir des usages prioritaires de l'IA, de fixer les principes éthiques, de souveraineté, de formation, d'accompagnement», a-t-il expliqué, pour bâtir une «IA d'intérêt général» avec «les agents publics, pour le service public», non soumise «aux intérêts américains ou chinois».

De quoi réduire à terme le nombre de fonctionnaires? «Ce n'est pas le but de ce plan IA» qui vise à «libérer du temps de paperasse et gagner du temps de relations humaines», assure David Amiel.

«Il y a urgence à agir», fait valoir le ministre, s'appuyant sur une enquête menée ces derniers mois «auprès de 2000 agents issus de neuf administrations et opérateurs» utilisant déjà l'IA «dans le cadre de leur travail».

Ainsi, 80% des sondés «veulent un déploiement plus large des outils d'IA» et 73% invoquent une amélioration de leur productivité, rapporte M. Amiel.

Surtout, «plus de la moitié des interrogés utilisent une IA hors cadre comme ChatGPT». Or «le danger est d'avoir une IA clandestine qui se déploie» au détriment de la protection de «nos données et notre indépendance».

Diverses mesures sont déjà lancées. Le ministre a notamment «demandé à l'institut national de service public (INSP, ex-ENA)» d'adapter «les formations aux enjeux de l'IA».

En outre, «dès cet été, un million d'agents publics pourront utiliser un outil d'enregistrement et de transcription automatique», précise-t-il, évoquant aussi la généralisation «ce printemps» d'un «outil d'IA auprès de la direction générale des finances publiques» transformant «des réponses techniques destinées aux usagers en langage clair».

Indépendamment de la négociation sociale proposée, l'État a lancé en mars une «Revue stratégique de la fonction publique 2035-2050», portant notamment sur l'IA, dont les résultats doivent paraître à six mois de l'élection présidentielle.