Le député ukrainien Andriï Parouby, ancien président du Parlement, a été tué par balle samedi à Lviv, dans l'ouest du pays, ont annoncé les autorités nationales. Il a ajouté que le tireur était recherché.

Keystone-SDA ATS

Les circonstances de son décès, et les raisons pour lesquelles il a été visé, sont pour l'heure inconnues. La police ukrainienne a affirmé qu'une fusillade avait eu lieu à Lviv samedi. La victime, une «personnalité publique et politique bien connue», «est décédée sur place des suites de ses blessures», ont ajouté les forces de l'ordre.

Le président Volodymyr Zelensky a ensuite précisé qu'il s'agissait du député Andriï Parouby, président du Parlement ukrainien de 2016 à 2019.

M. Zelensky a déploré un «meurtre horrible» et promis une enquête pour en établir les circonstances. Le tireur est recherché par la police, ont indiqué les autorités.

M. Parouby avait pris part aux récents grands mouvements pro-européens en Ukraine, d'abord la «révolution orange» de 2004, puis celle du Maïdan en 2014.