Royaume-Uni Andrew quitte le commissariat après des heures de garde à vue

ATS

19.2.2026 - 21:06

L'ex-prince Andrew, arrêté jeudi matin suite à des allégations de «faute dans l'exercice de fonctions officielles», a quitté dans la soirée le commissariat du Norfolk où il était en garde à vue, ont indiqué plusieurs médias britanniques.

La police régionale de Windsor, qui avait annoncé son arrestation, n'a pas immédiatement confirmé l’information.
IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA

19.02.2026, 21:06

La BBC a diffusé peu avant 19h30 locales un cliché du prince déchu à l'arrière d'une voiture, quittant le poste de police où il avait été interrogé. Sollicitée par l'AFP, la police régionale de Windsor, qui avait annoncé son arrestation, n'a pas immédiatement confirmé ces informations.

