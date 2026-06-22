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Royaume-Uni  «Je me porte candidat» - Andy Burnham confirme qu'il se présente pour succéder à Starmer

ATS

22.6.2026 - 13:17

Le nouveau député travailliste britannique Andy Burnham a confirmé lundi qu'il se présenterait pour succéder au Premier ministre démissionnaire Keir Starmer. Il a obtenu le ralliement du seul autre candidat déclaré, l'ex-ministre de la Santé Wes Streeting.

Burnham, élu jeudi député, est pressenti comme favori pour remplacer Keir Starmer à la tête du Parti travailliste et du même coup à Downing Street.
Burnham, élu jeudi député, est pressenti comme favori pour remplacer Keir Starmer à la tête du Parti travailliste et du même coup à Downing Street.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.06.2026, 13:17

La décision de Keir Starmer de démissionner «marque le début d'une transition», a déclaré sur X Andy Burnham, élu jeudi député et pressenti comme favori pour remplacer Keir Starmer à la tête du Parti travailliste et du même coup à Downing Street. «Je me porte candidat», a-t-il ajouté.

Wes Streeting lui a apporté son soutien. «Nous pouvons retrousser nos manches et l'aider à mettre en oeuvre le changement dont notre parti et notre pays ont besoin. C'est le choix que je fais, et j'espère que tout le monde soutiendra aussi Andy», a-t-il écrit dans une lettre publiée sur X.

Développement suit.

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