Le nouveau député travailliste britannique Andy Burnham a confirmé lundi qu'il se présenterait pour succéder au Premier ministre démissionnaire Keir Starmer. Il a obtenu le ralliement du seul autre candidat déclaré, l'ex-ministre de la Santé Wes Streeting.

Burnham, élu jeudi député, est pressenti comme favori pour remplacer Keir Starmer à la tête du Parti travailliste et du même coup à Downing Street. KEYSTONE

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La décision de Keir Starmer de démissionner «marque le début d'une transition», a déclaré sur X Andy Burnham, élu jeudi député et pressenti comme favori pour remplacer Keir Starmer à la tête du Parti travailliste et du même coup à Downing Street. «Je me porte candidat», a-t-il ajouté.

Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period.



His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will… — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 22, 2026

Wes Streeting lui a apporté son soutien. «Nous pouvons retrousser nos manches et l'aider à mettre en oeuvre le changement dont notre parti et notre pays ont besoin. C'est le choix que je fais, et j'espère que tout le monde soutiendra aussi Andy», a-t-il écrit dans une lettre publiée sur X.

Développement suit.