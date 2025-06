Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a accusé samedi Israël d'entraîner la région vers un «désastre total», au neuvième jour de la guerre avec l'Iran. Il a appelé à stopper l'«agression sans limites» contre Téhéran.

«Nous devons empêcher que la situation ne dégénère en une spirale de violence qui mettrait encore davantage en péril la sécurité régionale et mondiale», a déclaré Hakan Fidan devant plusieurs dizaines de ses homologues de pays membres de l'OCI. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Israël entraîne désormais la région au bord d'un désastre total en attaquant l'Iran, notre voisin», a déclaré le chef de la diplomatie turque lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Istanbul.

«Il n'y a pas un problème palestinien, libanais, syrien, yéménite ou iranien, mais il y a clairement un problème israélien», a lancé M. Fidan. «Nous devons empêcher que la situation ne dégénère en une spirale de violence qui mettrait encore davantage en péril la sécurité régionale et mondiale», a ajouté le ministre turc devant plusieurs dizaines de ses homologues de pays membres de l'OCI.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est entretenu samedi avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi en marge de la réunion de l'OCI, a appelé à des «pourparlers de haut niveau» entre Téhéran et Washington».

Il a répété que son pays est prêt à jouer un rôle de «facilitateur» pour aider à mettre fin au conflit, selon un communiqué de la présidence turque.

M. Araghchi s'est également entretenu à Istanbul avec son homologue qatari, qui lui a affirmé oeuvrer pour ramener les différentes parties «sur la voie du dialogue», selon le ministère qatari des Affaires étrangères.

Téhéran refuse cependant pour l'heure toute reprise des négociations nucléaires avec les Etats-Unis tant qu'Israël ne cessera pas ses attaques.

Recep Tayyip Erdogan avait accusé plus tôt les pays occidentaux d'apporter un «soutien inconditionnel» à Israël, affirmant qu'Ankara ne laisserait pas les frontières régionales être redessinées «dans le sang».

«Il est essentiel que nous fassions preuve d'une plus grande solidarité pour mettre fin aux actes de banditisme d'Israël, non seulement en Palestine, mais aussi en Syrie, au Liban et en Iran», avait-il ajouté à l'adresse des 57 pays membres de l'OCI, organisation fondée en 1969 qui se veut le porte-voix du monde musulman.