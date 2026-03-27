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Nouveau décret Antidiscrimation: Trump en remet une couche

ATS

27.3.2026 - 06:38

Le président américain Donald Trump a publié jeudi un décret interdisant aux entreprises travaillant avec le gouvernement fédéral d'adopter des politiques internes de lutte contre le racisme ou le sexisme.

«Mon administration a réalisé des progrès significatifs pour mettre fin à la discrimination raciale dans la société américaine, y compris les activités soit-disant de ‹diversité, d'équité et d'inclusion› (DEI)», a écrit M. Trump dans le décret. (image d'illustration)
«Mon administration a réalisé des progrès significatifs pour mettre fin à la discrimination raciale dans la société américaine, y compris les activités soit-disant de ‹diversité, d'équité et d'inclusion› (DEI)», a écrit M. Trump dans le décret. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.03.2026, 06:38

Ce décret, qui entrera en vigueur dans 30 jours, s'inscrit dans un contexte d'attaques régulières de Donald Trump contre les programmes de diversité, équité et inclusion (DEI), un ensemble de mesures souvent en place depuis des décennies pour lutter contre les discriminations.

Le président républicain et nombre de ses partisans sont convaincus que ces mesures empêchent des personnes compétentes d'accéder à des emplois, et les taxent régulièrement de «racisme inversé».

«Mon administration a réalisé des progrès significatifs pour mettre fin à la discrimination raciale dans la société américaine, y compris les activités soit-disant de 'diversité, d'équité et d'inclusion' (DEI)», a écrit M. Trump dans le décret.

Il a affirmé que les politiques DEI augmentaient les coûts pour les employeurs, qui les répercuteraient dans leurs contrats avec le gouvernement fédéral.

Pour décrocher des contrats avec le gouvernement, les entreprises devront désormais inclure dans leurs contrats une clause de sept paragraphes, assurant que «le contractant ne se livre à aucune activité DEI de discrimination raciale».

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a fait la chasse aux programmes DEI au sein du gouvernement fédéral, des universités et des écoles, ainsi que dans le sport.

Il a notamment mis au chômage technique les fonctionnaires fédéraux travaillant dans les services chargés de la diversité, après avoir ordonné la fermeture de ces programmes.

En août, son administration a annoncé qu'elle allait «réexaminer» certaines expositions dans les musées Smithsonian à Washington, pour supprimer les «discours clivants ou partisans», dans le cadre de sa croisade contre les propos qu'il considère comme «woke».

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