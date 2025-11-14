Les Etats-Unis ont annoncé jeudi désigner des mouvements se réclamant de l'antifascisme en Allemagne, Italie et en Grèce comme étant des «organisations terroristes». Le président américain Donald Trump mène une offensive contre la mouvance «antifa».

Le mouvement «antifa», pour «antifasciste», s'apparente davantage à une mouvance qu'à un groupe organisé. C'est un terme généralement associé à une frange de l'extrême gauche, souvent évoqué par la droite et l'extrême droite à propos des violences dans les manifestations. Imago

Il a signé en septembre un décret classant officiellement comme une «organisation terroriste» la mouvance «antifa», au lendemain d'une cérémonie d'hommage à l'influenceur ultraconservateur assassiné Charlie Kirk.

Cela vise «Antifa Ost», basé en Allemagne, ainsi que trois autres groupes en Italie et en Grèce, qui seront considérés comme «organisations terroristes étrangères, à compter du 20 novembre», selon un communiqué du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

«Antifa Ost a mené de nombreuses attaques en Allemagne contre des personnes perçues comme 'fascistes' [...] entre 2018 et 2023 et est accusé d'avoir mené des attaques en Hongrie en 2023», précise le communiqué.

Mouvements anarchistes

La Hongrie a classé la mouvance «antifa» comme organisation terroriste en septembre dernier, dans le sillage de M. Trump.

Pour l'Italie et la Grèce, il s'agit de l'alliance anarchiste italienne FAI/FRI et de deux groupes anarchistes grecs.

Le mouvement «antifa», pour «antifasciste», s'apparente davantage à une mouvance qu'à un groupe organisé. C'est un terme généralement associé à une frange de l'extrême gauche, souvent évoqué par la droite et l'extrême droite à propos des violences dans les manifestations.

Selon Washington, ces groupes adhèrent «à des idéologies anarchistes ou marxistes révolutionnaires, notamment l'anti-américanisme, l'anticapitalisme et l'anti-chrétienté, qu'ils utilisent pour inciter et justifier des agressions violentes aux Etats-Unis et à l'étranger».

Aux Etats-Unis, la mouvance s'est notamment manifestée à partir de 2016 après l'élection de Donald Trump à la présidence. Dernièrement, la ville de Portland, théâtre de récentes manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump, est devenue l'un des symboles de l'offensive du gouvernement Trump contre cette mouvance «antifa».

La désignation comme «organisation terroriste étrangère» rend les membres du groupe inéligibles à entrer aux Etats-Unis, gèle tous les actifs qu'ils pourraient y détenir et interdit de leur fournir un soutien matériel.