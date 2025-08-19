La France n'a «pas de leçons à recevoir dans la lutte contre l'antisémitisme», a rétorqué mardi le ministre français des Affaires européennes Benjamin Haddad. Il réagissait à une lettre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a accusé le président français Emmanuel Macron «d'alimenter le feu antisémite».

Le ministre délégué français pour l'Europe, Benjamin Haddad, participe à une table ronde lors de la conférence « Helsinki+50 Discussions on the Future of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) », à la Finlandia Hall à Helsinki, en Finlande, le 31 juillet 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je voudrais dire de façon très claire et très ferme que ce sujet de l'antisémitisme qui empoisonne nos sociétés européennes, et on a vu une accélération des actes antisémites violents depuis les attaques du Hamas du 7-Octobre, on ne peut pas l'instrumentaliser», a affirmé le ministre sur la chaîne française BFMTV.

Les autorités françaises ont «toujours été extrêmement mobilisées contre l'antisémitisme», a-t-il ajouté.