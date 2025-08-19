  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Antisémitisme La France n'a «pas de leçons à recevoir»

ATS

19.8.2025 - 19:30

La France n'a «pas de leçons à recevoir dans la lutte contre l'antisémitisme», a rétorqué mardi le ministre français des Affaires européennes Benjamin Haddad. Il réagissait à une lettre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a accusé le président français Emmanuel Macron «d'alimenter le feu antisémite».

Le ministre délégué français pour l'Europe, Benjamin Haddad, participe à une table ronde lors de la conférence « Helsinki+50 Discussions on the Future of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) », à la Finlandia Hall à Helsinki, en Finlande, le 31 juillet 2025.
Le ministre délégué français pour l'Europe, Benjamin Haddad, participe à une table ronde lors de la conférence « Helsinki+50 Discussions on the Future of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) », à la Finlandia Hall à Helsinki, en Finlande, le 31 juillet 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.08.2025, 19:30

«Je voudrais dire de façon très claire et très ferme que ce sujet de l'antisémitisme qui empoisonne nos sociétés européennes, et on a vu une accélération des actes antisémites violents depuis les attaques du Hamas du 7-Octobre, on ne peut pas l'instrumentaliser», a affirmé le ministre sur la chaîne française BFMTV.

Les autorités françaises ont «toujours été extrêmement mobilisées contre l'antisémitisme», a-t-il ajouté.

Guerre dans la bande de Gaza. Netanyahu accuse Macron «d'alimenter le feu antisémite»

Guerre dans la bande de GazaNetanyahu accuse Macron «d'alimenter le feu antisémite»

Les plus lus

Poutine a proposé de rencontrer Zelensky à Moscou
Les Russes se moquent des Européens après le sommet de Washington
Frappé et humilié depuis des mois, un «streamer» meurt en direct
Olympique de Marseille : une altercation vire au cataclysme !
Un homme mis en examen pour «tentative de meurtre en bande organisée»