Le président du Conseil européen Antonio Costa a appelé mercredi à Berlin à la «désescalade» et au «dialogue» avec les Etats-Unis, après l'entrée en vigueur de taxes américaines sur l'acier et l'aluminium venant du monde entier.

«Nous devons éviter une escalade» et l'Europe «propose une réponse proportionnée et adéquate à la situation actuelle», qui nécessite de «dialoguer et négocier avec les États-Unis», a déclaré le responsable du forum des chefs d'Etat et de gouvernements des pays de l'UE à Berlin, lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Face à l'entrée en vigueur, mercredi aux Etats-Unis, de taxes à l'importation à hauteur de 25% sur l'acier et l'aluminium, la Commission européenne a annoncé à l'aube des droits de douane «forts mais proportionnés» sur une série de produits importés des Etats-Unis comme les bateaux, les motos ou le bourbon à partir du 1er avril.

La rapidité de la riposte de l'UE contraste avec la réponse de plusieurs grands pays, comme la Chine, le Japon ou le Royaume-Uni, qui n'ont pas immédiatement dévoilé de contre-mesures.

«Assez de guerres dans le monde»

«Nous avons déjà assez de guerres dans le monde», a déclaré Antonio Costa, pour qui il ne faut pas «créer une guerre commerciale» avec des droits de douane élevés synonymes «nouvelles taxes pour les consommateurs» et de «difficultés pour les entreprises».

L'UE «répond avec fermeté» mais «ne veut pas provoquer d'escalade» afin de «résoudre les problèmes et continuer à travailler ensemble comme bons partenaires».

De son côté, M. Scholz a dénoncé les «mauvaises» décisions de Washington, et prévenu que l'Allemagne y répondra «de manière appropriée et rapide».

Berlin va examiner les «propositions» de la Commission européenne en «contact étroit» avec les autres pays membres de l'UE, a encore indiqué le chancelier sortant.