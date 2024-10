Les tirs de missiles iraniens mardi soir contre Israël ont suscité de nombreux appels à la retenue au sein de la communauté internationale et ont été largement condamnés par l'Occident. Voici les principales réactions et infos.

Le Président français Emmanuel Macron, qui a exigé que «le Hezbollah cesse ses actions terroristes contre Israël et sa population», a rencontré aujourd'hui le chancelier allemand Olaf Scholz qui a également condamné «avec la plus grande fermeté» le lancement de missiles par Téhéran. AFP

Les dernières infos importantes Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont affirmé avoir «visé le cœur» d'Israël.

Le Hezbollah a affirmé combattre des forces israéliennes qui se sont «infiltrées» dans le village frontalier de Maroun al-Ras dans le sud du Liban.

Israël a déclaré ce matin le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres comme «persona non grata».

«Quiconque ne peut condamner sans équivoque l'attaque odieuse de l'Iran contre Israël ne mérite pas de fouler le sol israélien. Nous avons affaire à un secrétaire général anti-israélien qui soutient les terroristes, les violeurs et les assassins», a affirmé M. Katz dans un communiqué.

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, dont le pays exerce la présidence du G7, a convoqué pour mercredi après-midi une réunion des dirigeants des pays membres, consacrée à la situation au Moyen-Orient.

La Russie a appelé mercredi «toutes les parties» au Moyen-Orient à faire preuve de «retenue» pour éviter les victimes civiles. Montre plus

Les principales réactions :

- ONU

«Je condamne l'élargissement du conflit au Moyen-Orient», a déclaré le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres. «Cela doit cesser. Il nous faut absolument un cessez-le-feu», a-t-il ajouté, en déplorant «l'escalade après escalade».

- Etats-Unis

Le président américain, Joe Biden, a réaffirmé que les Etats-Unis «soutenaient pleinement» Israël.

Son chef de la diplomatie, Antony Blinken, a jugé «totalement inacceptable» cette attaque, ajoutant que «le monde entier doit la condamner».

«Les premiers rapports suggèrent qu'Israël, avec le soutien actif des Etats-Unis et d'autres partenaires, a effectivement mis en échec cette attaque», a-t-il dit, en évoquant le fait que l'Iran avait tiré quelque «200 missiles balistiques».

Pour sa part le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller, a estimé que «cette attaque doit avoir des conséquences pour l'Iran».

- UE

L'Union européenne «condamne dans les termes les plus forts» l'attaque iranienne, a déclaré le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell.

«Le cycle dangereux d'attaques et de représailles risque de devenir incontrôlable. Un cessez-le-feu immédiat dans toute la région est nécessaire», a-t-il estimé sur X.

- Allemagne

L'attaque de l'Iran contre Israël risque «d'embraser» tout le Moyen-Orient, a déclaré mercredi le chancelier allemand Olaf Scholz, condamnant «avec la plus grande fermeté» le lancement de missiles par Téhéran.

«Le Hezbollah et l'Iran doivent immédiatement cesser leurs attaques contre Israël», a-t-il ajouté.

- Russie

La Russie a appelé mercredi «toutes les parties» au Moyen-Orient à faire preuve de «retenue» pour éviter les victimes civiles, après les frappes iraniennes sur Israël et les bombardements israéliens sur le Liban.

Moscou est «en contact avec toutes les parties», a souligné le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

«Il s'agit de l'échec total de l'administration (du président Joe) Biden au Moyen-Orient. Un drame sanglant qui ne fait que s'amplifier. Les déclarations inarticulées de la Maison Blanche démontrent une impuissance totale dans la résolution des crises», avait indiqué auparavant la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

- France

Emmanuel Macron a «condamné avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l'Iran contre Israël» et la France a «mobilisé» mardi «ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne», a déclaré l'Elysée dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi, à l'issue d'un conseil de défense.

Le président français a également exigé que «le Hezbollah cesse ses actions terroristes contre Israël et sa population», rappelant que la France est «attachée à la sécurité d'Israël». Il a aussi demandé aux autorités israéliennes de «mettre fin au plus vite» à leurs «opérations militaires», appelant plus largement «tous les acteurs impliqués dans la crise au Moyen-Orient» à «faire preuve de la plus grande retenue».

- Grande-Bretagne

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné «avec la plus grande fermeté» l'attaque iranienne, réitérant «l'engagement ferme» du Royaume-Uni «en faveur de la sécurité d'Israël».

Le dirigeant travailliste a «souligné l'importance d'un cessez-le-feu au Liban», théâtre de frappes israéliennes contre le Hezbollah, et appelé une nouvelle fois à un cessez-le-feu à Gaza et au retour des otages israéliens, selon un communiqué de Downing Street.

- Canada

La ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly a «condamné sans équivoque» les tirs de missiles iraniens. «Ces attaques de l'Iran ne serviront qu'à déstabiliser davantage la région et doivent cesser», a-t-elle ajouté. «Nous avons besoin d'un cessez-le-feu et nous avons besoin que cette guerre s'arrête».

- Japon

Le nouveau Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a jugé mercredi «inacceptable» l'attaque menée mardi par l'Iran contre Israël.

«L'attaque de l'Iran est inacceptable. Nous la condamnons fermement. Dans le même temps, nous souhaitons coopérer (avec les Etats-Unis) pour désamorcer la situation et éviter qu'elle ne dégénère en guerre totale», a déclaré M. Ishiba à la presse.

Attaque iranienne contrée par Israël sur Tel Aviv Des sirènes retentissent à Tel Aviv, des projectiles sont visibles et des explosions sont entendues lorsque la défense aérienne israélienne riposte à une attaque de missiles iraniens contre Israël, mardi soir. 02.10.2024

- Hamas

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a salué l'attaque iranienne, assurant qu'il s'agissait d'une «vengeance» après les assassinats par Israël du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh et du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah.

Le Hamas «salue les tirs de missiles héroïques menés par le corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran contre de larges pans des territoires occupés» (Israël), a indiqué le mouvement palestinien, précisant que ces frappes étaient «une vengeance pour nos martyrs héroïques».