L'armée israélienne a appelé dimanche la population à évacuer le centre de la bande de Gaza. Cet ordre intervient avant une opération contre les combattants du Hamas dans un secteur du territoire palestinien où Tsahal n'aurait encore jamais opéré.

En près de 22 mois de guerre, la majorité des plus de deux millions de Palestiniens de la bande de Gaza ont été déplacés au moins une fois (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Dans un message sur X , le porte-parole arabophone de l'armée israélienne a appelé les habitants et des déplacés palestiniens réfugiés dans la région de Deir al-Balah à évacuer le secteur dans l'immédiat.

Israël «étend ses activités» autour de Deir al-Balah, «y compris dans une zone où elle n'avait encore jamais opéré», a-t-il dit. Il a exhorté les civils à «se diriger vers le sud, vers la zone d'al-Mawasi» sur la côte «pour leur sécurité».

En près de 22 mois de guerre, la majorité des plus de deux millions de Palestiniens de la bande de Gaza ont été déplacés au moins une fois.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) avait rapporté en janvier que plus de 80% du territoire palestinien ravagé et affamé par la guerre était couvert par des ordres d'évacuation israéliens toujours en vigueur.

Inquiétude des familles d'otages

En Israël, les familles des otages retenus à Gaza se sont inquiétés des conséquences de l'expansion de l'offensive, une association de proches appelant les autorités israéliennes à «expliquer de toute urgence aux citoyens et aux familles le plan de combat et comment celui-ci protège les otages».

Sur le terrain, la Défense civile a indiqué dimanche à l'AFP que sept personnes avaient été tuées dans la nuit par de nouvelles attaques israéliennes à Gaza-ville (nord) et dans le sud du territoire palestinien.

L'armée israélienne a dit avoir intensifié ses opérations terrestres à Jabalia (nord), où elle affirme avoir tué «des dizaines de terroristes» et démantelé «des centaines d'"infrastructures terroristes», notamment des tunnels s'étendant sur 2,7 kilomètres à une profondeur de 20 mètres.

Pourparlers en cours

Alors qu'Israël et le Hamas poursuivent leurs pourparlers indirects en vue d'une trêve, des centaines de personnes se sont rassemblées samedi soir à Tel-Aviv appelant le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump à faire libérer les otages et mettre fin à la guerre.

Sur les 251 personnes enlevées en Israël lors de l'attaque du Hamas ayant déclenché la guerre le 7 octobre 2023, 49 sont toujours otages à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné du côté israélien la mort de 1219 personnes, en majorité des civils. Dans la bande de Gaza, les représailles israéliennes ont fait au moins 58'765 morts, majoritairement des civils aussi.