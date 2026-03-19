Les anciens camps de concentration nazis devraient être inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, ont plaidé jeudi des directeurs de ces lieux de mémoire, avertissant que «la démocratie ne peut plus être considérée comme acquise».

Le camp de Dachau figure parmi ceux que les directeurs de leurs mémoriaux souhaitent qu'ils soient inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco (Archives). ATS

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Les directeurs des mémoriaux situés dans d'anciens camps, notamment ceux de Dachau, Buchenwald et Bergen-Belsen, en Allemagne, se sont réunis lors d'une conférence à La Haye afin de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils soutiennent leur inscription sur la liste de l'Unesco.

«Ces lieux de mémoire montrent clairement ce qu'il se passe lorsque la dignité de tous les êtres humains n'est pas protégée», ont-ils argumenté dans un communiqué commun.

Selon Micha Gelber, l'un des derniers survivants néerlandais de Bergen-Belsen, la préservation de la mémoire des camps est d'autant plus importante que l'antisémitisme est en hausse aux Pays-Bas.

Deux explosifs ont récemment été déposés devant une école juive à Amsterdam et une synagogue à Rotterdam, ne faisant aucune victime mais suscitant peur et colère notamment au sein de la communauté juive néerlandaise.

«J'ai toujours su que l'antisémitisme n'avait pas disparu après la guerre. Il a toujours persisté, avec des hauts et des bas», a déclaré à l'AFP M. Gelber, âgé de 90 ans.

«Je pense qu'il est important de soutenir tous les moyens, toutes les possibilités, pour ne pas oublier», a ajouté M. Gelber, qui a partagé ses expériences traumatisantes avec plus de 1000 écoles et institutions.

Comme Auschwitz

Martine Letterie, l'une des organisatrices de la campagne, a souligné que les camps de concentration étaient de plus en plus la cible d'actes de vandalisme, notamment de graffitis d'extrême droite tagués sur les sites.

Le camps d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne, est déjà inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

L'inscription des autres sites sur cette liste «garantirait leur préservation, quel que soit le gouvernement en place», a ajouté Mme Letterie interrogée par l'AFP.

Elle a cité l'exemple de l'Allemagne, où certains membres du parti d'extrême droite AfD se sont opposés à la commémoration nationale de la libération des camps.

En 2018, le dirigeant de l'AfD d'alors, Alexander Gauland, a minoré l'importance du IIIème Reich, jugeant qu'Adolf Hitler et les nazis n'avaient été que du «pipi de chat» ("fiente d'oiseau» littéralement en allemand, ndlr) dans une histoire germanique millénaire.

«Les partis populistes gagnent du terrain partout en Europe, et ils ne sont pas vraiment favorables à la défense de la démocratie et de l'Etat de droit», a poursuivi Mme Letterie. «C'est ce qui nous inquiète», a-t-elle conclu.