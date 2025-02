Appel Trump-Poutine : Kiev garde le silence, l’inquiétude monte

Peu d'officiels ukrainiens ont réagi publiquement jeudi à l'appel entre le président américain Donald Trump et le dirigeant russe Vladimir Poutine, qui fait craindre une mise à l'écart de Kiev dans de futurs pourparlers de paix.

Peu d'officiels ukrainiens ont réagi publiquement jeudi à l'appel entre le président américain Donald Trump et le dirigeant russe Vladimir Poutine.

Alors que les responsables russes affichaient leur satisfaction, la partie ukrainienne est elle, restée très prudente et discrète. «Il y a trop de rumeurs inutiles et de théories du complot autour des négociations et des positions», a estimé sur Telegram Daria Zarivna, conseillère en communication auprès du chef du cabinet du président Volodymyr Zelensky, appelant à la prudence.

«La Russie fait maintenant tout ce qu'elle peut pour remplir les médias d'annonces sur sa propre victoire (...) mais ces thèses sont loin de toute réalité», veut-elle croire, estimant cependant qu'"un processus difficile» attend l'Ukraine. Andriï Kovalenko, directeur du centre de lutte contre la désinformation pour l'armée ukrainienne, actif sur les réseaux sociaux, a lui fustigé la «myopie» des «hommes politiques».

Selon lui, l'Ukraine a besoin de «décisions rapides de la part de l'Europe». «L'Europe aurait dû soutenir depuis longtemps l'idée du président français (Emmanuel) Macron de créer une armée européenne» a-t-il réagi sur Telegram, mais selon lui, l'Europe a préféré dire: «mais non, c'est cher, nous ne voulons pas penser à la guerre».

Adhésion «pas réaliste»

Un message qui fait écho aux propos du ministre américain de la Défense Pete Hegseth, qui a jugé mercredi «pas réaliste» une adhésion de l'Ukraine à l'Otan à l'issue de négociations, pourtant une des conditions essentielles de paix voulue par Kiev, qui craint une nouvelle attaque Russe en cas de gel du conflit.

Tymofiï Mylovanov, directeur de l'École d'économie de Kiev, a lui choisi l'ironie pour illustrer une situation qui, selon lui, était «déjà une réalité». «La différence entre Trump et (Joe) Biden est que Biden a soutenu la poursuite de la guerre, mais n'a pas fourni une aide suffisante, Trump lui soutient la fin de la guerre, mais n'en fournira pas non plus», a dit le spécialiste sur Facebook.

Il voit cependant, dans l'isolement européen par les Etats-Unis, une «possibilité d'adhérer à l'UE» pour l'Ukraine, prodiguant, au passage, un conseil au président Zelensky: «ne taquinez pas Trump et renforcez l'armée».