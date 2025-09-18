  1. Clients Privés
Gaza Nouveau veto américain à l'ONU pour un appel à un cessez-le-feu

ATS

18.9.2025 - 21:33

Les Etats-Unis ont une nouvelle fois bloqué jeudi l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza. Ce projet était porté par la majorité des membres qui ne renoncent pas malgré les vetos répétés.

Le projet, qui réclamait la fin des restrictions à l'aide humanitaire et exigeait "un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza", ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages, a recueilli 14 voix pour et une contre (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.09.2025, 21:33

18.09.2025, 21:50
ATS

Keystone-SDA

18.09.2025, 21:33

18.09.2025, 21:50

