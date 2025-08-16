  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Toujours persévérer Après des explosions, la mégafusée de Musk va bientôt redécoller

ATS

16.8.2025 - 08:05

L'entreprise SpaceX d'Elon Musk a annoncé vendredi qu'elle comptait mener dès la fin de semaine prochaine un nouveau vol test de sa mégafusée Starship. Cette dernière, destinée à aller un jour sur la Lune et Mars, avait traversé une série noire d'essais marqués par des explosions.

Il fera suite à trois essais cette année lors desquels SpaceX a subi de multiples déconvenues techniques (archives).
Il fera suite à trois essais cette année lors desquels SpaceX a subi de multiples déconvenues techniques (archives).
sda

Keystone-SDA

16.08.2025, 08:05

Ce dixième vol de la plus grande fusée jamais conçue doit se tenir au plus tôt le dimanche 24 août depuis la base de l'entreprise américaine au Texas, a annoncé cette dernière sur son site.

Il fera suite à trois essais cette année lors desquels SpaceX a subi de multiples déconvenues techniques.

Les deux premiers avaient été marqués par la spectaculaire explosion en début de vol de l'étage supérieur de la fusée, le vaisseau, provoquant les deux fois des pluies de débris au-dessus des Caraïbes.

Fin mai, le vaisseau de Starship avait cette fois réussi à atteindre l'espace mais avait fini par exploser avant sa fin de mission programmée, après qu'une fuite de carburant lui avait fait perdre le contrôle.

Le propulseur de la fusée avait subi le même sort, se désintégrant avant de toucher l'eau. Il devait en effet retomber dans le golfe du Mexique et non pas être rattrapé par des bras mécaniques, une manoeuvre spectaculaire que seul SpaceX maîtrise.

Ces incidents sont loin d'être inédits car la société d'Elon Musk mise sur une stratégie risquée: le lancement de multiples prototypes afin de corriger au fur et à mesure les problèmes rencontrés en situation de vol.

Mais cette succession de déconvenues, à laquelle s'est ajoutée en juin une explosion lors d'un test au sol, fait naître des questions sur l'avancée réelle du développement de Starship, alors que Elon Musk continue de tabler sur des premiers lancements vers Mars dès 2026.

L'homme le plus riche du monde, connu pour ses prévisions très optimises, compte sur cette mégafusée pour mener à bien son projet fou de «colonisation» de la planète rouge. Et une version modifiée doit aussi servir au programme Artémis de la Nasa, qui prévoit le retour des Américains sur la Lune, avec pour objectif d'y maintenir cette fois une présence durable.

Le développement de Starship, dont le premier vol test s'est tenu en avril 2023, pourrait toutefois s'accélérer, SpaceX ayant obtenu un feu vert du régulateur américain de l'aviation pour augmenter sa cadence de lancements et Donald Trump ayant exhorté son gouvernement à lever les freins administratifs aux activités spatiales commerciales.

Les plus lus

Le vice-président allemand évoque l'adhésion de la Suisse à l'UE
Trump estime qu'il reste «très peu» de points à régler
Trump et Poutine se séparent sans dévoiler de plan pour l'Ukraine
Trump «n'en fait qu'à sa tête» et est «imprévisible» déclare Ignazio Cassis
Voici comment la Suisse aurait dû agir face aux droits de douane
Elena Rybakina expédie la no 1 mondiale hors des courts