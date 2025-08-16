L'entreprise SpaceX d'Elon Musk a annoncé vendredi qu'elle comptait mener dès la fin de semaine prochaine un nouveau vol test de sa mégafusée Starship. Cette dernière, destinée à aller un jour sur la Lune et Mars, avait traversé une série noire d'essais marqués par des explosions.

Il fera suite à trois essais cette année lors desquels SpaceX a subi de multiples déconvenues techniques (archives).

Ce dixième vol de la plus grande fusée jamais conçue doit se tenir au plus tôt le dimanche 24 août depuis la base de l'entreprise américaine au Texas, a annoncé cette dernière sur son site.

Il fera suite à trois essais cette année lors desquels SpaceX a subi de multiples déconvenues techniques.

Les deux premiers avaient été marqués par la spectaculaire explosion en début de vol de l'étage supérieur de la fusée, le vaisseau, provoquant les deux fois des pluies de débris au-dessus des Caraïbes.

Fin mai, le vaisseau de Starship avait cette fois réussi à atteindre l'espace mais avait fini par exploser avant sa fin de mission programmée, après qu'une fuite de carburant lui avait fait perdre le contrôle.

Le propulseur de la fusée avait subi le même sort, se désintégrant avant de toucher l'eau. Il devait en effet retomber dans le golfe du Mexique et non pas être rattrapé par des bras mécaniques, une manoeuvre spectaculaire que seul SpaceX maîtrise.

Ces incidents sont loin d'être inédits car la société d'Elon Musk mise sur une stratégie risquée: le lancement de multiples prototypes afin de corriger au fur et à mesure les problèmes rencontrés en situation de vol.

Mais cette succession de déconvenues, à laquelle s'est ajoutée en juin une explosion lors d'un test au sol, fait naître des questions sur l'avancée réelle du développement de Starship, alors que Elon Musk continue de tabler sur des premiers lancements vers Mars dès 2026.

L'homme le plus riche du monde, connu pour ses prévisions très optimises, compte sur cette mégafusée pour mener à bien son projet fou de «colonisation» de la planète rouge. Et une version modifiée doit aussi servir au programme Artémis de la Nasa, qui prévoit le retour des Américains sur la Lune, avec pour objectif d'y maintenir cette fois une présence durable.

Le développement de Starship, dont le premier vol test s'est tenu en avril 2023, pourrait toutefois s'accélérer, SpaceX ayant obtenu un feu vert du régulateur américain de l'aviation pour augmenter sa cadence de lancements et Donald Trump ayant exhorté son gouvernement à lever les freins administratifs aux activités spatiales commerciales.