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393'000 hectares ravagés Après les incendies en 2025, l'Espagne déploie un dispositif majeur

ATS

21.5.2026 - 15:31

L'Espagne va déployer dans les prochaines semaines «le plus important» dispositif jamais mobilisé contre les incendies, a annoncé jeudi le premier ministre Pedro Sánchez. L'année dernière, plus de 393'000 hectares ont été ravagés par le feu.

«L'été dernier, l'Espagne a vécu les pires incendies de son histoire récente», a déclaré le premier ministre Pedro Sánchez (archives).
«L'été dernier, l'Espagne a vécu les pires incendies de son histoire récente», a déclaré le premier ministre Pedro Sánchez (archives).
sda

Keystone-SDA

21.05.2026, 15:31

Ces dernières années, l'Espagne a connu des vagues de chaleur de plus en plus longues, dès le printemps, puis l'été, avec des températures dépassant parfois les 40°C, créant les conditions pour des feux dévastateurs.

«L'été dernier, l'Espagne a vécu les pires incendies de son histoire récente», a rappelé Pedro Sánchez en introduction d'un discours sur la base aérienne de Torrejón, à l'est de Madrid.

En 2025, plus de 393'000 hectares ont été ravagés par les flammes en Espagne, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS).

Face à «la gravité de la situation» et «une menace (qui) ne cesse de croître», «nous allons mobiliser tous les moyens qui sont à la portée de l'administration de l'Etat pour réduire au maximum cette situation d'urgence», a assuré Pedro Sánchez.

Feux de forêt. Plus de 1000 personnes évacuées à cause d'incendies en Espagne

Feux de forêtPlus de 1000 personnes évacuées à cause d'incendies en Espagne

Améliorer la coordination

Sur le tarmac, le premier ministre espagnol a présenté le dispositif pour les mois à venir, «le plus important» jamais déployé, a-t-il vanté, avec notamment la mobilisation des agents de l'unité d'urgence de l'armée (UME) et de la Garde civile, mais aussi des brigades spécialisée de lutte contre les feux de forêts (BRIF) et de dix hydravions. Des hélicoptères seront aussi utilisés.

«Il y a tout un pays prêt à agir», a-t-il martelé, au côté des ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Transition écologique. Dans un pays très décentralisé, où les situations d'urgence sont en premier lieu gérées par les régions, Pedro Sánchez a appelé à «améliorer (...) la coordination», avec «une stratégie» et «une planification» commune entre les différents services publics.

«Cette bataille (...) se gagne collectivement», a encore plaidé le chef du gouvernement, exhortant à nouveau à la mise en place d'un «pacte national face à l'urgence climatique».

En parallèle, le ministère de l'Intérieur a annoncé jeudi «avancer au 1er juin» sa campagne nationale de lutte contre les feux de forêt, «en raison du risque de répétition de sinistres aussi importants que ceux de l'an dernier».

En 2025, au cours des plus de 8000 incendies recensés sur l'année (dont neuf de plus de 10'000 hectares et cinq de plus de 20'000), huit personnes sont décédées, 86 ont été blessées et plus de 42'000 évacuées, d'après le ministère.

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