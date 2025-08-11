  1. Clients Privés
Prise de position Après un échange avec Zelensky, Modi est pour la fin de la guerre

ATS

11.8.2025 - 17:09

Le premier ministre indien Narendra Modi a déclaré lundi être en faveur d'une fin «pacifique et rapide» de la guerre en Ukraine après un entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Cette conversation entre les deux dirigeants a eu lieu avant le sommet entre les présidents russe et américain prévu pour vendredi en Alaska (archives).
sda

Keystone-SDA

11.08.2025, 17:09

Cette conversation entre les deux dirigeants a eu lieu avant le sommet entre les présidents russe et américain prévu pour vendredi en Alaska.

Elle fait également suite à l'échange téléphonique la semaine dernière entre M. Modi et Vladimir Poutine, au cours duquel il avait déjà appelé à un règlement «pacifique» du conflit.

New Delhi entretient des relations de longue date avec Moscou, qui perdurent malgré les efforts de l'Inde en vue de nouer des partenariats de sécurité plus étroits avec les Etats-Unis et d'autres pays occidentaux.

Dans le cadre de cette politique d'équilibre, le gouvernement indien a évité de condamner l'invasion russe de l'Ukraine et s'est proposé comme intermédiaire pour tenter d'obtenir la paix.

«J'ai fait part de la position constante de l'Inde sur la nécessité d'un règlement rapide et pacifique du conflit», a dit M. Modi dans un message sur les réseaux sociaux après avoir parlé à M. Zelensky.

«L'Inde reste déterminée à apporter toute l'aide possible à cet égard, ainsi qu'à renforcer davantage ses relations bilatérales avec l'Ukraine», a-t-il ajouté.

Les récents cycles de négociations entre la Russie et l'Ukraine n'ont pas abouti et il n'est pas certain que le sommet en Alaska permette de se rapprocher de la paix.

