Après un discours de Charles III, Trump menace encore le Canada

Le président américain Donald Trump a encore poussé mardi pour que le Canada devienne le 51e Etat américain, peu après un discours du roi Charles III défendant la souveraineté de ce pays voisin. Le milliardaire républicain a fait miroiter aux Canadiens une protection gratuite par le futur bouclier antimissiles américain.

Donald Trump a encore poussé mardi pour que le Canada devienne le 51e Etat américain. ats

Keystone-SDA ATS

«J'ai dit au Canada, qui veut vraiment faire partie de notre fabuleux dôme d'or, qu'il lui en coûtera 61 milliards de dollars s'il reste une nation séparée [...] mais qu'il ne lui en coûtera rien s'il devient notre cher 51e Etat», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, ajoutant: «Ils étudient l'offre!»

Depuis son retour au pouvoir, et même avant lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump parle ouvertement d'annexer le Canada, pays frontalier des Etats-Unis, qu'il a également visé par des droits de douane et des menaces commerciales.

L'attitude du président américain a été au coeur des récentes élections législatives canadiennes, remportées par le parti libéral du premier ministre Mark Carney, qui avait remplacé en mars Justin Trudeau, que Donald Trump appelait de façon réductrice «gouverneur».

«Jamais à vendre»

M. Carney a, depuis son arrivée aux commandes, plusieurs fois repoussé les avances de Donald Trump, jusque dans le bureau ovale, où il avait été reçu en début de mois et où il avait assuré que son pays ne serait «jamais à vendre».

Mardi, le roi d'Angleterre Charles III est venu en personne à Ottawa prononcer un discours devant le nouveau parlement canadien, durant lequel il a défendu la souveraineté de ce pays dont il est, héritage de l'histoire coloniale britannique, le chef d'Etat.

Le souverain a notamment souligné que «la démocratie, le pluralisme, la primauté du droit, l'autodétermination et la liberté sont des valeurs chères aux yeux des Canadiens» et que le Canada était «fort et libre».

La semaine dernière, Mark Carney avait indiqué que le Canada menait des discussions à «haut niveau» avec les Etats-Unis à propos d'une éventuelle participation au «dôme d'or».

Avec ce système de défense antimissiles, le locataire de la Maison-Blanche veut doter les Etats-Unis d'un système de défense efficace contre un large éventail d'armes ennemies, des missiles balistiques intercontinentaux aux missiles hypersoniques ou de croisière, en passant par les drones.

