Argentine Les bureaux de vote ouvrent pour les législatives

ATS

26.10.2025 - 12:33

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche en Argentine pour les élections législatives. Ce scrutin est crucial à mi-mandat pour le président ultralibéral Javier Milei.

Les Argentins ont montré une "tolérance inédite" à l'austérité décrétée par Milei (au centre), mais ils voient l'avenir avec inquiétude (archives).
Les Argentins ont montré une "tolérance inédite" à l'austérité décrétée par Milei (au centre), mais ils voient l'avenir avec inquiétude (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.10.2025, 12:33

26.10.2025, 14:06

Plus de 36 millions d'Argentins renouvellent la moitié des députés, et un tiers de sénateurs dans deux chambres dépourvues jusqu'ici de majorité absolue. Les premiers résultats devraient être connus vers 21h00 (lundi 01h00 heure suisse).

Ces «mi-mandat» sont le premier test national pour l'économiste «anarcho-capitaliste» qui a renversé la politique argentine à la présidentielle de 2023. Et qui fait de ces législatives un plébiscite de sa gestion depuis.

Elles ont aussi pris une résonance mondiale, avec l'aide spectaculaire de plus de 40 milliards de dollars, publics ou privés, promise par l'administration Trump au secours de son allié idéologique sud-américain. Aide lestée d'un bémol: Washington ne sera «pas si généreux» si Milei perd, a prévenu Donald Trump.

