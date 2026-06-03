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Argentine «Ni Una Menos» : des milliers de personnes dans la rue contre les féminicides

ATS

3.6.2026 - 23:40

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté mercredi dans plusieurs villes d'Argentine contre les violences faites aux femmes, des marches annuelles du collectif «Ni Una Menos» (pas une de moins), assombries par le récent meurtre d'une adolescente.

Les manifestants – en majorité des femmes – ont battu le pavé en Argentine (ici à Buenos Aires) pour l'anniversaire du mouvement «Ni Una Menos» (pas une de plus, en français) avec en filigrane le récent féminicide d'une mineure.
Les manifestants – en majorité des femmes – ont battu le pavé en Argentine (ici à Buenos Aires) pour l'anniversaire du mouvement «Ni Una Menos» (pas une de plus, en français) avec en filigrane le récent féminicide d'une mineure.
ATS

Keystone-SDA

03.06.2026, 23:40

04.06.2026, 07:30

A Buenos Aires, une foule dense -majoritairement des femmes – s'est rassemblée autour du Parlement, aux grilles fleuries de portraits de victimes de féminicides, des photos qu'arboraient également les tee-shirts de manifestants, a constaté l'AFP.

«Plus que 10 féminicides jusqu'au Mondial!», ironisait une des pancartes brandies, référence à la moyenne d'un féminicide toutes les 36 heures en Argentine, selon les chiffres officiels.

Les marches du 3 juin, anniversaire de la création en 2015 de «Ni Una Menos» (dans le sillage d'un meurtre d'adolescente, déjà) sont, cette année, empreintes d'une émotion particulière, après le meurtre il y dix jours à Cordoba (nord) d'une jeune fille de 14 ans.

Agostina Vega avait disparu le week-end du 23 et 24 mai, vue pour la dernière fois en compagnie d'un homme de 33 ans, un ex-compagnon de sa mère. Ses restes ont été découverts enterrés dans un terrain vague à une dizaine de kilomètres de là. L'enquête étudie l'hypothèse d'un mobile sexuel.

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Le suspect a été écroué et inculpé d'homicide aggravé par la circonstance de violence de genre, soit féminicide. «Le cas d'Agostina reflète ce qui se passe, mais ce n'est pas un cas particulier, on tue une fille toutes les 30 heures, c'est pour ça qu'on est dans la rue!», confiait à l'AFP Amy Cozzi, une étudiante de 25 ans, dans la manifestation.

«Nous, on qualifie ce féminicide de 'négligence organisée de la part de l'Etat'», a déclaré Luci Cavallero, porte-parole de Ni una menos, à propos d'Agostina, pointant du doigt «un pouvoir judiciaire qui n'a pas cherché, a cherché trop tard, et n'a pas mis en oeuvre les mesures d'alerte au moment où c'était nécessaire».

L'Argentine recense entre 200 et 260 féminicides par an en moyenne, selon des données de la Cour suprême, 2025 ayant vu le total le plus bas depuis une décennie, 200.

Le président ultralibéral Javier Milei, notoirement hostile aux problématiques de genre, a ulcéré les milieux féministes par le passé, en disant vouloir abolir le concept légal de «féminicide», arguant que la vie d'un homme vaut autant que celle d'une femme.

Cette semaine encore, la ministre de la Sécurité Alejandra Monteoliva s'est référée au cas d'Agostina comme un «homicide». Mais le Code pénal continue de considérer le féminicide comme circonstance aggravante, assortie de la perpétuité.

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