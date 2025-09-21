  1. Clients Privés
Un «martyr de la vérité» Trump et Vance en tête d’affiche de l’hommage géant à Charlie Kirk

ATS

21.9.2025 - 06:37

Tout l'état-major du trumpisme, à commencer par le président Donald Trump et son vice-président JD Vance, se retrouve dimanche pour la cérémonie d'hommage à l'influenceur ultraconservateur assassiné Charlie Kirk, dans un stade de plus de 60'000 places en Arizona.

La cérémonie d'hommage à l'influenceur assassiné Charlie Kirk se déroule dimanche en Arizona.
La cérémonie d'hommage à l'influenceur assassiné Charlie Kirk se déroule dimanche en Arizona.
ATS

Keystone-SDA

21.09.2025, 06:37

21.09.2025, 07:27

Charlie Kirk, 31 ans, a été assassiné le 10 septembre d'une balle dans le cou alors qu'il animait un débat sur un campus universitaire dans l'Utah, dans l'ouest du pays, un drame qui a ravivé les profondes fractures politiques américaines.

Son meurtrier présumé, Tyler Robinson, 22 ans, a expliqué son acte auprès de ses proches par la «haine» véhiculée, selon lui, par Charlie Kirk, ont révélé les autorités locales.

Figure de la droite MAGA ("Make America Great Again"), Charlie Kirk utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump et diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionalistes auprès de la jeunesse.

Avant même l'identification ou l'interpellation du meurtrier présumé, le président américain, qui a reconnu le rôle de Charlie Kirk dans son élection en novembre 2024, l'a qualifié de «martyr de la vérité et de la liberté» et a incriminé la rhétorique de la «gauche radicale».

Le président américain, son vice-président, très proche de Charlie Kirk, mais aussi le secrétaire d'État Marco Rubio, le ministre de la Défense Pete Hegseth, le fils aîné de Donald Trump, Donald Trump Jr, ou encore le commentateur ultraconservateur Tucker Carlson doivent prendre la parole lors de cet hommage, qui doit débuter à 11H00 (20H00 Heure suisse) dimanche.

Sa veuve Erika Kirk, qui reprend le flambeau à la tête de son organisation de jeunesse Turning Point USA, s'adressera également à l'assistance dans le State Farm Stadium de Glendale (sud-ouest), d'une capacité de 63'000 places, extensible à plus de 73'000.

