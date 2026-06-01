Arménie : l'UE dénonce des tentatives de «coercition» de la part de la Russie

L'Union européenne continuera à soutenir l'Arménie après des tentatives de «coercition» de la part de la Russie avant les élections législatives du 7 juin, a assuré lundi un porte-parole de la Commission européenne.

«La Russie cherche à nuire à l'économie de l'Arménie et à influencer le résultat des élections législatives», a déploré Anouar El Anouni, porte-parole de la Commission europééenne. IMAGO/Anadolu Agency

Agence France-Presse Angelica Zermatten

«La Russie cherche à nuire à l'économie de l'Arménie et à influencer le résultat des élections législatives», a déploré ce porte-parole, Anouar El Anouni.

La Russie a annoncé jeudi restreindre l'importation de fruits et de légumes en provenance d'Arménie, sur fond de tensions croissantes avec Erevan en raison de ses aspirations à rejoindre l'UE.

L'annonce, qui risque de porter un coup à l'économie arménienne, dont la Russie est le principal partenaire commercial, intervient sur fond de critiques accrues par Moscou des aspirations européennes d'Erevan.

La Russie a ainsi annoncé samedi le rappel de son ambassadeur en Arménie pour «consultations», au lendemain d'un avertissement du président Vladimir Poutine.

S'exprimant vendredi au Kazakhstan, Vladimir Poutine a déclaré que le «scénario ukrainien» avait débuté avec la tentative de Kiev d'adhérer à l'UE, accentuant la pression sur Erevan et appelant l'Arménie à organiser un référendum sur la question «dès que possible».

Cet appel a été rejeté lundi par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui a estimé qu'il «serait illogique d'organiser un référendum» tant que le choix entre l'UE et l'Union économique eurasiatique, dirigée par Moscou, «ne sera pas inévitable, tant que l'Arménie n'aura pas officiellement déposé sa candidature à l'adhésion à l'UE ou qu'elle ne sera pas proche d'obtenir le statut de pays candidat».

Ces propos interviennent une semaine avant les élections arméniennes, qui mettront à l'épreuve Nikol Pachinian, lequel a cultivé des relations à la fois avec la Russie et l'Occident.

L'Arménie a accueilli un sommet européen plus tôt ce mois-ci, l'UE saluant un «bond en avant» dans ses relations. Elle avait mis un terme en 2024 à ses relations en matière de sécurité avec la Russie et voté une loi l'année suivante dans laquelle elle manifestait son intention de rejoindre un jour l'Union européenne.