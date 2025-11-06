Le gouvernement autrichien a annoncé jeudi la découverte d'armes à Vienne et l'arrestation à Londres d'un Britannique, soupçonné d'être lié à trois membres présumés du Hamas préparant des attentats sur des institutions juives ou israéliennes et interpellés début octobre en Allemagne.

Le parquet allemand avait annoncé début octobre l'arrestation de ces membres présumés du Hamas, suspectés d'avoir acquis des armes (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cinq armes de poing et dix chargeurs correspondants ont été saisis dans un entrepôt loué à Vienne.

Un Britannique de 39 ans a été arrêté lundi à Londres et «il est soupçonné d'être étroitement lié à cette cache d'armes», a expliqué le gouvernement dans un communiqué évoquant des «enquêtes approfondies, coordonnées au niveau international, contre une organisation terroriste opérant à l'échelle mondiale et proche du Hamas».

Son arrestation a été confirmée à l'AFP par l'Agence britannique de lutte contre la criminalité (NCA), qui a ajouté que cet homme devrait comparaître devant le tribunal de Westminster le 10 novembre.

Elle a été opérée à la demande de la justice allemande, qui réclame son extradition. Il aurait transporté les armes à Vienne au cours de l'été. Il aurait aussi été en contact avec l'un des trois hommes soupçonnés en Allemagne de préparer des attentats, selon un communiqué de la justice allemande.

Le parquet allemand avait annoncé début octobre l'arrestation de ces membres présumés du Hamas, suspectés d'avoir acquis des armes destinées à des «attentats meurtriers visant des établissements israéliens ou juifs en Allemagne». Le Hamas avait démenti avoir un lien avec eux.