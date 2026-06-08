  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

118,8 milliards sur un an Les dépenses pour les armes nucléaires explosent depuis le retour de Trump

ATS

9.6.2026 - 00:01

L'augmentation des dépenses américaines pour les armes nucléaires a progressé deux fois plus rapidement l'année dernière depuis le retour de Donald Trump à la présidence. Les neuf pays dotés ont investi 118,8 milliards de dollars, près de 20% en plus sur un an.

Les pays dotés de l'armée nucléaire investissent toujours pour renforcer ou améliorer ces ressources (archives).
Les pays dotés de l'armée nucléaire investissent toujours pour renforcer ou améliorer ces ressources (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.06.2026, 00:01

09.06.2026, 07:19

Les Etats-Unis restent le principal pays à injecter des financements sur cette question, affirme le rapport de la Campagne internationale pour l'abolition de l'arme nucléaire (ICAN) publié mardi. Plus que jamais même puisqu'ils ont dépensé près de 70 milliards, en augmentation de plus de 20%.

Pour la dernière année de Joe Biden, ce taux s'établissait à 10%. Mais Donald Trump avait laissé entendre qu'il souhaitait renforcer cet instrument. Deuxième, la Chine a dépensé 13,5 milliards, en progression de 7%. Toujours devant les 12,6 milliards britanniques, en augmentation de 17%.

Accord avec l’Iran. «Nous sommes dans les derniers efforts», assure Donald Trump

Accord avec l’Iran«Nous sommes dans les derniers efforts», assure Donald Trump

Chaque seconde, près de 3770 dollars sont dépensés par les neuf puissances dotées. Sur cinq ans, le montant atteint lui 471 milliards. Une minute de cet investissement pourrait garantir un accès à l'eau potable pour plus de 370 personnes. Un jour pourrait sauver deux millions d'individus de l'insécurité alimentaire. Les pays nucléaires prévoient de maintenir et moderniser leurs ressources nucléaires «pour les décennies à venir», affirme également une responsable d'ICAN.

Les plus lus

Genève: un festival aux protagonistes sulfureux menaçait «la moralité publique»
«Wemby» fait des étincelles à New York, Trump hué par le public
France: un ancien camp nazi sur le point de dévoiler ses derniers secrets
Nantes : «Avant ils tiraient dans les jambes, maintenant ils donnent la mort»
Un «3» pris pour un «8» : l’incroyable bourde qui coûte cher à l’Italie
«J’ai fait beaucoup de choses pour la dernière fois»