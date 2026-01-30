La ministre américaine de la Justice Pam Bondi a annoncé vendredi avoir ordonné l'arrestation de l'ancien présentateur de CNN Don Lemon, en lien avec les manifestations contre les opérations de la police de l'immigration dans le Minnesota.

Don Lemon, ancien présentateur de CNN, a été arrêté à Minneapolis (Archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Sur mes instructions, tôt ce matin, des agents fédéraux ont arrêté Don Lemon» et trois autres personnes, dont une journaliste indépendante, a-t-elle écrit sur X.

Elle a précisé que ces arrestations avaient eu lieu en lien avec «l'attaque» contre une église à Saint Paul le 18 janvier, lorsque des manifestants avaient perturbé un office religieux dans la capitale du Minnesota.