Arrestation d'un maire qui proteste contre la détention de migrants

Le maire démocrate d'une banlieue de New York, qui mène une fronde contre un mégacentre de détention de migrants, a été brièvement détenu vendredi pour intrusion sur les lieux, a annoncé la procureure fédérale de l'Etat du New Jersey, proche du président républicain.

Le maire démocrate de Newark, une banlieue de New York, a protesté contre un mégacentre de détention de migrants. ATS

Keystone-SDA ATS

L'édile de Newark, Ras Baraka, «s'est rendu coupable d'intrusion et a ignoré les multiples avertissements des services (du ministère) de la Sécurité intérieure lui demandant de quitter le centre de détention de l'ICE (les services fédéraux de l'immigration) à Newark, dans le New Jersey, cet après-midi (vendredi)», a déclaré sur X la procureure Alina Habba, qui fut avocate de Donald Trump dans ses multiples procès au pénal et au civil à New York avant sa réélection.

«Il a volontairement choisi de ne pas respecter la loi (...) Il a été placé en détention», a-t-elle ajouté. Des images des médias américains ont montré le maire marchant calmement, menottes dans le dos, entouré d'agents des forces de l'ordre. Il a été libéré dans la soirée, selon des médias.

«La réalité est la suivante: je n'ai rien fait de mal», a lancé M. Baraka à sa sortie de détention. Il est vent debout contre la politique migratoire de l'administration Trump et s'oppose à l'implantation de ce centre dans le New Jersey, Etat industriel et banlieue dortoir à l'ouest de New York, qui compte d'importantes communautés hispaniques, afro-américaines et arabo-musulmanes.

Cette semaine, il s'est rendu plusieurs fois sur le site, un immense espace sécurisé et grillagé, mais s'était déjà heurté à la présence d'agents armés de la police fédérale.

Fin février, les services de l'ICE ont octroyé un contrat d'un milliard de dollars sur 15 ans à une société pour transformer ce site en centre de détention de 1000 lits. Le site a été choisi près de l'aéroport de Newark pour faciliter les expulsions.