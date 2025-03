De nouveaux appels à manifester vendredi ont été lancés dans plusieurs villes de Turquie en soutien au maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu. L'opposant au président Recep Tayyip Erdogan a été arrêté mercredi pour «terrorisme» et «corruption».

A Istanbul, la police a fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc pour bloquer un groupe de manifestants qui voulaient accéder à la place Taksim. Il n'a pas été fait état de blessés. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Jeudi soir, des rassemblements réunissant des milliers de personnes ont eu lieu notamment à Istanbul et dans la capitale Ankara. Au cours de ces manifestations, 53 personnes ont été interpellées et seize policiers blessés dans des incidents, selon le ministre turc de l'Intérieur. Au total, des manifestations ont eu lieu depuis mercredi dans au moins 29 des 81 provinces turques, selon un comptage de l'AFP.

«Des personnes ambitieuses»

Jeudi soir, M. Erdogan a pour la première fois commenté cette contestation, inédite depuis un grand mouvement de contestation de 2013 parti de la place Taksim, en accusant le Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), principale force d'opposition, d'«hypocrisie».

«Les problèmes du CHP ne sont pas les problèmes du pays et du peuple, mais les problèmes d'une poignée de personnes ambitieuses», a-t-il déclaré. «Nous n'avons de temps à perdre avec les spectacles de l'opposition», a-t-il ajouté.

Ekrem Imamoglu, vu comme le principal rival du chef de l'Etat, devait être investi dimanche candidat du CHP à la prochaine présidentielle. Mais son diplôme universitaire avait été annulé mardi, quelques heures avant son arrestation, ajoutant un obstacle sur sa route, la Constitution turque exigeant que tout candidat à la présidence justifie d'un diplôme d'enseignement supérieur.

«Nous sommes dans la rue»

«Désormais, personne ne doit s'attendre à ce que le CHP fasse de la politique dans des salles ou des bâtiments. Désormais, nous sommes dans la rue et sur les places», a lancé jeudi soir le chef du parti, Özgür Özel, devant le siège de la municipalité d'Istanbul où des milliers de manifestants étaient réunis.

Les restrictions d'accès à plusieurs réseaux sociaux et messageries, dont X et WhatsApp, en oeuvre depuis mercredi matin, ont été levées dans la nuit de jeudi à vendredi, selon une association turque de surveillance de l'internet et des correspondants de l'AFP.

Cinquante-quatre internautes ont été arrêtés depuis mercredi pour des messages sur les réseaux sociaux qualifiés de provocateurs par les autorités, a souligné vendredi matin le ministre de l'Intérieur.