Une soixantaine de membres de la «flottille pour Gaza», interceptés par Israël, dont dix-huit Turcs, sont arrivés vendredi soir à l'aéroport d'Istanbul en provenance de Crète, a annoncé le ministère turc des affaires étrangères. Un vol spécial a été organisé pour eux, a déclaré le porte-parole du ministère.

Des manifestants défilent lors d'un rassemblement organisé pour protester contre l'interception par les forces israéliennes, près des eaux grecques, des navires de l'aide humanitaire à destination de Gaza, la « Global Sumud Flotilla », à Istanbul, en Turquie, le 30 avril 2026. (AP Photo/Francisco Seco) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Selon une source au ministère, deux des vingt Turcs qui avaient au total été «enlevés» par les forces israéliennes au cours de leur intervention jeudi et étaient aussi attendus à Istanbul doivent subir un contrôle médical et rentreront samedi.

Outre les citoyens turcs, une quarantaine de personnes de quatorze autres nationalités se trouvaient également à bord de l'avion, selon la même source: parmi elles figuraient quatre Américains, six Britanniques, cinq Argentins, dix Malaisiens et trois Espagnols.

«A la suite de l'intervention illégale des forces israéliennes dans les eaux internationales contre la flottille mondiale Sumud, nos ressortissants et les autres participants qui avaient été retenus ont débarqué en Crète», au sud de la Grèce, avait expliqué dans la journée le ministère turc dans un communiqué.

Prison flottante

L'armée israélienne a intercepté jeudi une partie de la flottille qui souhaitait briser le blocus de la bande de Gaza dans les eaux internationales au large de la Crète et arrêté au moins 175 militants propalestiniens.

Selon Gorkem Duru, ressortissant turc de 40 ans et responsable de l'un des bateaux, le Ghea, les militants arraisonnés ont été emmenés dans une prison flottante et gardés dans des conteneurs jusqu'à vendredi matin, puis ont été conduits au large de la Crète. Interrogé par l'AFP à sa descente d'avion, il a dénoncé des «violences» subies par certains d'entre eux, sans précision.

La flottille était initialement composée de plus de 50 bateaux partis ces dernières semaines de Marseille (France), Barcelone (Espagne) et Syracuse (Italie).

Elle avait pour objectif, selon les organisateurs, de briser le blocus de la bande de Gaza et d'apporter de l'aide humanitaire à ce territoire palestinien dont l'accès reste encore largement restreint malgré un fragile cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste Hamas en vigueur depuis octobre.