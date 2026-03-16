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Municipales en France Arrivé 3e au premier tour, l'ancien maire d'Annecy se retire

ATS

16.3.2026 - 15:47

L'ancien maire d'Annecy Jean-Luc Rigaut (divers droite), arrivé troisième au premier tour des élections municipales, a annoncé lundi retirer sa candidature. Il n'a toutefois pas apporté son soutien à l'ex-ministre de l'Économie Antoine Armand (Renaissance), qui s'était classé en tête.

Jean-Luc Rigaut a été maire d'Annecy de 2007 à 2020, avant d'être battu de 27 voix seulement par l'écologiste François Astorg il y a six ans (archives).
Jean-Luc Rigaut a été maire d'Annecy de 2007 à 2020, avant d'être battu de 27 voix seulement par l'écologiste François Astorg il y a six ans (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.03.2026, 15:47

16.03.2026, 15:56

«On vient de prendre la décision collectivement dans la nuit. Notre équipe reste attachée à ses valeurs d'indépendance de tout parti politique, on préfère rester unis par nos valeurs, plutôt que de céder à des intérêts personnels. J'annonce le désistement de notre liste, on n'ira pas au deuxième tour», a déclaré M. Rigaut à l'hebdomadaire régional L'Essor Savoyard.

M. Rigaut, maire d'Annecy de 2007 à 2020, a obtenu dimanche 21,29% des suffrages, se classant troisième derrière M. Armand (34,78%) et le candidat de la gauche Alexandre Mulatier-Gachet (24,70%). Le candidat du RN Guillaume Roit-Levêque est également qualifié pour le second tour avec 13,65% dans cette ville de 132'000 habitants.

M. Armand, soutenu par Renaissance et LR, et M. Rigaut avaient déjà longuement tenté ces derniers mois de négocier un accord, sans réussir à s'entendre.

«J'ai tendu la main à toutes les forces qui étaient en mesure de le faire. Je regrette que certains ne l'aient pas acceptée avant mais je continuerai de tendre la main. L'esprit de rassemblement, c'est ce dont la ville a besoin», répétait encore M. Armand dimanche soir, alors qu'Annecy représente l'une des rares chances de conquête pour le parti macroniste Renaissance aux municipales.

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Triangulaire

Le retrait de l'ancien maire, désormais synonyme de probable triangulaire entre MM. Mulatier-Gachet, Roit-Levêque et Armand, a toutes les chances de bénéficier à ce dernier, même si M. Rigaut a précisé ne donner aucune consigne de vote: «On n'est pas propriétaire de son électorat», a-t-il argué.

La mairie d'Annecy était gérée depuis 2020 par l'écologiste François Astorg, qui avait battu M. Rigaut avec seulement 27 voix d'avance et avait fait savoir de longue date qu'il ne briguerait pas de deuxième mandat.

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