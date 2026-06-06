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Renforcer les forces navales Arsenal nucléaire : la Corée du Nord insiste

ATS

6.6.2026 - 08:35

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a inspecté le destroyer Kang Kon pour un test de navigation, a rapporté samedi la presse d'État, insistant sur la nécessité de renforcer la capacité de la marine à dissuader une guerre nucléaire.

Ces dernières années, Kim Jong Un a juré de renforcer les capacités navales de la Corée du Nord.
Ces dernières années, Kim Jong Un a juré de renforcer les capacités navales de la Corée du Nord.
IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA

06.06.2026, 08:35

M. Kim a visité le navire en companie de hauts responsables et de sa fille Ju Ae, d'après les images fournies par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Ces dernières années, Kim Jong Un a juré de renforcer les capacités navales de la Corée du Nord.

Le destroyer Kang Kon, du nom d'un général nord-coréen tué pendant la guerre de Corée (1950-1953), s'était renversé lors d'une première tentative de mise à flot en mai 2025 et avait été réparé et relancé un mois plus tard.

Au cours de son déplacement jeudi, Kim Jong Un a souligné l'importance de développer rapidement les forces navales afin qu'elles soient «capables d'assumer de manière fiable une partie de la dissuasion de guerre nucléaire», a rapporté KCNA.

La construction d'une marine capable d'infliger un «coup mortel» aux ennemis, au-dessus comme en dessous de la surface de l'eau, constitue un objectif central du plan de développement de la défense sur cinq ans actuellement mené par le parti au pouvoir, a déclaré Kim Jong Un.

Le rapport de KCNA intervient deux jours avant la visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Nord, après deux sommets successifs du président chinois avec ses homologues américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine le mois dernier.

Pyongyang s'est à plusieurs reprises déclaré «État nucléaire irréversible» depuis l'échec du sommet de 2019 entre Kim Jong Un et Donald Trump, en raison de divergences sur la dénucléarisation de la Corée du Nord et la levée des sanctions contre elle.

M. Kim a depuis obtenu un soutien crucial de Moscou après avoir envoyé des milliers de soldats pour soutenir les forces russes contre l'Ukraine. L'année dernière, M. Kim est apparu aux côtés de MM. Xi et Poutine lors d'un grand défilé militaire à Pékin, montrant un statut renforcé sur la scène politique mondiale.

Défilé de Pékin. Kim Jong Un en Chine pour un moment historique avec Xi Jinping et Poutine

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