Le pape Léon XIV a fustigé les va-t-en-guerre samedi, appelant des milliards de personnes à travers le monde à embrasser la paix et à «croire de nouveau en l'amour, la modération et la bonne politique.

Comme il l'a déjà fait par le passé, le souverain pontife natif de Chicago n'a cité aucun responsable politique par son nom et n'a pas désigné de pays en particulier. AFP

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Dans l'une de ses plus virulentes critiques des conflits qui embrasent la planète, notamment au Moyen-Orient, le pape américain a déclaré que la foi était nécessaire «pour affronter ensemble ce moment dramatique de l'histoire».

«Assez de l'idolâtrie du moi et de l'argent! Assez des démonstrations de force! Assez de guerre! La véritable force se manifeste en servant la vie», a déclaré le souverain pontife dans une allocution lors d'une veillée de prière pour la paix à la basilique Saint-Pierre de Rome.

Prononcés sur un ton mesuré, les propos du chef de l'Eglise catholique qui compte 1,4 milliard de fidèles à travers le monde n'en ont pas moins constitué certaines de ses critiques les plus acerbes à ce jour à l'égard de la vague de conflits qui embrase la planète.

«Chers frères et soeurs, il existe certainement des responsabilités impératives qui incombent aux dirigeants des nations. Vers eux nous nous écrions: arrêtez! Il est temps de faire la paix! Asseyez-vous à la table du dialogue et de la médiation, et non à la table où se planifie le réarmement et où se décident des actions meurtrières!», a lancé le pape.

Comme il l'a déjà fait par le passé, le souverain pontife natif de Chicago n'a cité aucun responsable politique par son nom et n'a pas désigné de pays en particulier.