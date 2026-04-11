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«Il est temps de faire la paix!» «Assez de guerre!» : le pape cingle les bellicistes

ATS

11.4.2026 - 22:32

Le pape Léon XIV a fustigé les va-t-en-guerre samedi, appelant des milliards de personnes à travers le monde à embrasser la paix et à «croire de nouveau en l'amour, la modération et la bonne politique.

Comme il l'a déjà fait par le passé, le souverain pontife natif de Chicago n'a cité aucun responsable politique par son nom et n'a pas désigné de pays en particulier.
Comme il l'a déjà fait par le passé, le souverain pontife natif de Chicago n'a cité aucun responsable politique par son nom et n'a pas désigné de pays en particulier.
AFP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

11.04.2026, 22:32

Dans l'une de ses plus virulentes critiques des conflits qui embrasent la planète, notamment au Moyen-Orient, le pape américain a déclaré que la foi était nécessaire «pour affronter ensemble ce moment dramatique de l'histoire».

«Assez de l'idolâtrie du moi et de l'argent! Assez des démonstrations de force! Assez de guerre! La véritable force se manifeste en servant la vie», a déclaré le souverain pontife dans une allocution lors d'une veillée de prière pour la paix à la basilique Saint-Pierre de Rome.

Maison Blanche contre Vatican. Selon un initié: «Le pape Léon ne se rendra pas aux États-Unis tant que Trump sera président»

Maison Blanche contre VaticanSelon un initié: «Le pape Léon ne se rendra pas aux États-Unis tant que Trump sera président»

Prononcés sur un ton mesuré, les propos du chef de l'Eglise catholique qui compte 1,4 milliard de fidèles à travers le monde n'en ont pas moins constitué certaines de ses critiques les plus acerbes à ce jour à l'égard de la vague de conflits qui embrase la planète.

«Chers frères et soeurs, il existe certainement des responsabilités impératives qui incombent aux dirigeants des nations. Vers eux nous nous écrions: arrêtez! Il est temps de faire la paix! Asseyez-vous à la table du dialogue et de la médiation, et non à la table où se planifie le réarmement et où se décident des actions meurtrières!», a lancé le pape.

Diplomatie. Macron à Rome pour sa première rencontre avec Léon XIV

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Comme il l'a déjà fait par le passé, le souverain pontife natif de Chicago n'a cité aucun responsable politique par son nom et n'a pas désigné de pays en particulier.

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