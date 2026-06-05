Attaque d'une centrale nucléaire émiratie : «la sûreté gravement compromise»

L'attaque de drone du 17 mai contre la centrale nucléaire de Barakah, aux Emirats arabes unis, «a gravement compromis la sûreté nucléaire», a déclaré vendredi le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi. Il a ajouté que s'attaquer à une installation nucléaire était «un interdit absolu, un tabou».

Pour le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi, s'attaquer à une installation nucléaire est «un interdit absolu, un tabou». IMAGO/Kyodo News

Keystone-SDA ATS

«Cette attaque a provoqué un incendie dans un générateur électrique situé à l'extérieur du site, rendant nécessaire le recours à des générateurs de secours», a-t-il expliqué à l'ouverture d'une réunion spéciale du conseil des gouverneurs au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne.

Cette réunion a été convoquée à la suite d'une demande de l'Egypte, de la Jordanie, du Maroc et de l'Arabie saoudite. Les Emirats arabes unis ont réagi «rapidement et efficacement à l'impensable: un impact direct provoqué par un drone chargé d'explosifs», a ajouté M. Grossi, qui a visité la centrale et apporté l'assistance de l'AIEA.

La frappe aurait pu «entraîner l'arrêt du réacteur en raison de la perte de l'alimentation électrique externe», a-t-il dit sur place mardi à des journalistes.

«Extrêmement grave»

«Cela signifie que les personnes à l'origine de cette attaque savaient exactement ce qu'elles faisaient. C'est extrêmement grave».

Construite par un consortium sud-coréen mené par le fournisseur d'énergie Kepco, la centrale de Barakah, entrée en service en 2020, couvre jusqu'à 25% des besoins en électricité des Emirats, qui ont attribué cette attaque à des milices irakiennes pro-iraniennes.

L'incident est survenu après plusieurs semaines d'attaques de drones et de missiles iraniens depuis le début de la guerre déclenchée le 28 février par une offensive israélo-américaine contre l'Iran.

Rafael Grossi a «réitéré solennellement ses appels aux parties à ce conflit, ainsi qu'à toutes les parties à tous les conflits, pour qu'elles respectent les piliers indispensables garantissant la sûreté et la sécurité nucléaires en période de conflit».