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Pour l'AIEA Attaque d'une centrale nucléaire émiratie : «la sûreté gravement compromise»

ATS

5.6.2026 - 13:39

L'attaque de drone du 17 mai contre la centrale nucléaire de Barakah, aux Emirats arabes unis, «a gravement compromis la sûreté nucléaire», a déclaré vendredi le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi. Il a ajouté que s'attaquer à une installation nucléaire était «un interdit absolu, un tabou».

Pour le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi, s'attaquer à une installation nucléaire est «un interdit absolu, un tabou».
Pour le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi, s'attaquer à une installation nucléaire est «un interdit absolu, un tabou».
IMAGO/Kyodo News

Keystone-SDA

05.06.2026, 13:39

«Cette attaque a provoqué un incendie dans un générateur électrique situé à l'extérieur du site, rendant nécessaire le recours à des générateurs de secours», a-t-il expliqué à l'ouverture d'une réunion spéciale du conseil des gouverneurs au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne.

Cette réunion a été convoquée à la suite d'une demande de l'Egypte, de la Jordanie, du Maroc et de l'Arabie saoudite. Les Emirats arabes unis ont réagi «rapidement et efficacement à l'impensable: un impact direct provoqué par un drone chargé d'explosifs», a ajouté M. Grossi, qui a visité la centrale et apporté l'assistance de l'AIEA.

La frappe aurait pu «entraîner l'arrêt du réacteur en raison de la perte de l'alimentation électrique externe», a-t-il dit sur place mardi à des journalistes.

Emirats arabes unis. Le feu après une frappe près d'une centrale nucléaire

Emirats arabes unisLe feu après une frappe près d'une centrale nucléaire

«Extrêmement grave»

«Cela signifie que les personnes à l'origine de cette attaque savaient exactement ce qu'elles faisaient. C'est extrêmement grave».

Construite par un consortium sud-coréen mené par le fournisseur d'énergie Kepco, la centrale de Barakah, entrée en service en 2020, couvre jusqu'à 25% des besoins en électricité des Emirats, qui ont attribué cette attaque à des milices irakiennes pro-iraniennes.

L'incident est survenu après plusieurs semaines d'attaques de drones et de missiles iraniens depuis le début de la guerre déclenchée le 28 février par une offensive israélo-américaine contre l'Iran.

Rafael Grossi a «réitéré solennellement ses appels aux parties à ce conflit, ainsi qu'à toutes les parties à tous les conflits, pour qu'elles respectent les piliers indispensables garantissant la sûreté et la sécurité nucléaires en période de conflit».

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