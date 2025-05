Une attaque de drone a visé la plus importante base navale du Soudan mercredi, à Port-Soudan, a indiqué une source militaire à l'AFP, au quatrième jour de frappes sur cette ville abritant le siège provisoire du gouvernement.

Depuis avril 2023, le Soudan est dévasté par une guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays depuis un coup d'Etat en 2021, et son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo, à la tête des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Longtemps épargnée par le conflit, la ville de Port-Soudan (est), par où transite de l'aide humanitaire et qui abrite des agences de l'ONU et des milliers de déplacés, est depuis dimanche la cible d'attaques de drones.

«Des drones ont attaqué la base Flamingo et les défenses anti-aériennes sont entrées en action», a indiqué la source militaire sous couvert d'anonymat.

Un correspondant de l'AFP a entendu une série d'explosions dans la direction du port à l'aube, et vu une colonne de fumée s'élevant du secteur de la base.

La veille, des frappes attribuées par l'armée aux paramilitaires ont touché l'aéroport, le dernier encore opérationnel dans le pays pour le transport civil, une base militaire, une station électrique et des dépôts de carburants à Port-Soudan.

Frappes à Kassala

Ces frappes ont endommagé des infrastructures stratégiques de Port-Soudan, principal port de ce pays d'Afrique de l'Est.

A près de 600 kilomètres plus au sud, «trois drones ont tenté de frapper des installations aéroportuaires» à Kassala, ville tenue par l'armée, près de la frontière avec l'Erythrée, a rapporté mercredi une source sécuritaire.

La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, déraciné 13 millions et provoqué «la pire catastrophe humanitaire» au monde, selon l'ONU.

La FSR n'ont pas commenté les attaques de cette semaine à Port-Soudan, à environ 650 kilomètres de leurs positions les plus proches, à la périphérie de la capitale Khartoum.

Les frappes font craindre une interruption de l'aide humanitaire au Soudan, où la famine a déjà été déclarée dans certaines régions, et où près de 25 millions de personnes souffrent d'une grave insécurité alimentaire.

Tom Fletcher, responsable des secours de l'ONU, s'est déclaré «très préoccupé par les frappes de drones sur Port-Soudan, plaque tournante de nos opérations humanitaires et point d'entrée clé pour l'aide».

«Lien vital»

La quasi-totalité de l'aide dans le pays transite par Port-Soudan, que les Nations unies ont qualifiée de «lien vital pour les opérations humanitaires».

L'ONU a mis en garde contre de nouvelles «souffrances humaines dans ce qui est déjà la plus grande crise humanitaire au monde».

L'attaque de mercredi survient au lendemain de la rupture par le Soudan de ses relations diplomatiques avec les Emirats arabes unis. Khartoum les accuse d'avoir fourni les armes utilisées par les FSR pour frapper Port-Soudan.

Les Emirats ont toujours nié soutenir les paramilitaires soudanais, malgré des rapports d'experts de l'ONU, de responsables politiques américains et d'organisations internationales.

Privées d'aviation de chasse, les FSR qui ont perdu plusieurs positions ces derniers mois, dont la capitale Khartoum en mars, s'appuient sur des drones pour mener leurs opérations aériennes.

Le but est de couper les approvisionnements de l'armée, selon des experts.

La guerre a divisé le Soudan, l'armée contrôlant le centre, le nord et l'est, et les FSR la quasi-totalité du Darfour (ouest) et certaines parties du sud.