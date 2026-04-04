L'armée israélienne a annoncé samedi une attaque de missiles iraniens contre le territoire du pays, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans sa sixième semaine.

L'armée israélienne annonce que des missiles iraniens se dirigent vers Israël. ATS

Keystone-SDA ATS

«Il y a peu, l'armée israélienne a détecté des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'État d'Israël. Les systèmes de défense sont mobilisés pour intercepter cette menace», a écrit l'armée sur son compte Telegram. L'armée a par la suite fait état d'impacts dans le centre d'Israël.