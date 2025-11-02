Attaque en Grande-Bretagne : la police écarte toute motivation «terroriste»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Horrifié et choqué» Attaque en Grande-Bretagne : la police écarte toute motivation «terroriste»

Basile Mermoud

2.11.2025

La police britannique a écarté dimanche toute motivation «terroriste» derrière l'attaque à l'arme blanche qui a fait au moins 10 blessés dans un train dans l'est de l'Angleterre, et pour lequel elle a arrêté deux suspects, décrits comme deux Britanniques. Voici les principaux éléments connus à ce stade.

Selon un passager cité par Sky News, les policiers ont utilisé un pistolet à impulsion électrique sur le quai pour maîtriser un homme armé d'un grand couteau.
Selon un passager cité par Sky News, les policiers ont utilisé un pistolet à impulsion électrique sur le quai pour maîtriser un homme armé d'un grand couteau.
KEYSTONE

Agence France-Presse

02.11.2025, 13:43

Le déroulement de l'attaque

L'attaque s'est produite dans un train parti à 18h25 (locales et GMT) de Doncaster dans le nord de l'Angleterre vers la gare londonienne de King's Cross. La police a été alertée d'un incident à bord vers 19H40, et est intervenue en gare de Huntingdon, située près de Cambridge, à environ 120 kilomètres au nord de la capitale.

Royaume-Uni. «Il poignarde tout le monde!»: dix blessés dans une attaque au couteau à bord d’un train

Royaume-Uni«Il poignarde tout le monde!»: dix blessés dans une attaque au couteau à bord d’un train

La British Transport Police (BTP)a indiqué que des agents de la police locale sont «montés à bord du train et ont arrêté deux personnes». Le tout dans un délai de huit minutes. Dix personnes ont été hospitalisées, dont neuf dans un état très grave.

Dimanche matin, quatre d'entre elles ont quitté l'hôpital, et le pronostic vital de deux autres reste engagé, a indiqué un responsable de la BTP, le superintendant John Loveless, lors d'un point presse.

Selon un passager cité par Sky News, les policiers ont utilisé un pistolet à impulsion électrique sur le quai pour maîtriser un homme armé d'un grand couteau. Le roi Charles III s'est dit dimanche «absolument horrifié et choqué» par cette attaque. La veille le Premier ministre Keir Starmer avait qualifié l'incident d'«extrêmement préoccupant».

«Du sang partout»

Les témoignages de passagers du train décrivent la violence de l'attaque. Un témoin cité par plusieurs médias a indiqué avoir vu un homme courir dans le wagon, le bras ensanglanté, en criant: «Ils ont un couteau!». Un autre a rapporté avoir vu «du sang partout».

Olly Foster, cité par la BBC, a raconté avoir d'abord cru à une plaisanterie liée à Halloween lorsqu'il a entendu des passagers crier «Fuyez! Il y a un type qui poignarde tout le monde». Il a décrit des sièges couverts de sang et un passager tentant de protéger une fillette lors de l'incident qui «semblait ne jamais devoir se terminer».

Deux personnes interpellées

Le responsable de la BTP John Loveless a affirmé dimanche que la police écartait toute motivation «terroriste» à ce stade. Il a donné quelques éléments d'information sur les deux hommes arrêtés pour «suspicion de tentative de meurtre» et toujours en détention.

Il s'agit d'«un homme noir de 32 ans, de nationalité britannique, et d'un homme de 35 ans, de nationalité britannique et d'origine caribéenne». «Tous deux sont nés au Royaume-Uni». La veille, le commissaire Chris Casey avait appelé la population à ne pas «spéculer sur les causes de l'incident».

Entrevue avec Poutine écartée. «Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !

Entrevue avec Poutine écartée«Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !

Les services antiterroristes ont été saisis pour collaborer à l'enquête. Dimanche, le train dans lequel l'attaque s'est produite se trouvait toujours immobilisé dans la gare et des agents de la police scientifique travaillaient sur place.

Le directeur général de la compagnie ferroviaire LNER, David Horne, s'est dit «profondément choqué» par le drame. Et la compagnie a appelé à ne pas voyager dimanche sur ses lignes en raisons des perturbations toujours prévues.

Hausse des violences à l'arme blanche

Dans un pays où la législation sur les armes à feu est très stricte, les violences à l'arme blanche ont fortement augmenté ces quinze dernières années en Angleterre et au Pays de Galles, selon des chiffres officiels. Le Premier ministre a qualifié par le passé la situation de «crise nationale».

Le gouvernement Starmer a pris plusieurs mesures pour durcir l'accès aux armes blanches depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024. Cette attaque intervient un mois après l'attaque au couteau contre une synagogue au nord de Manchester, où deux personnes avaient été tuées, l'une d'entre elles d'une balle tirée par la police intervenue sur les lieux.

Buckingham frappe fort. Le prince déchu : Andrew perd tout, même sa demeure

Buckingham frappe fortLe prince déchu : Andrew perd tout, même sa demeure

A l'été 2024, un jeune Britannique d'origine rwandaise avait tué trois fillettes à l'arme blanche dans un cours de danse à Southport dans le nord de l'Angleterre. Dix autres personnes, dont huit enfants, avaient été blessées. Et un réfugié afghan de 22 ans a été inculpé cette semaine après une attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés lundi près de Londres.

Les plus lus

Vol au Louvre: ce que l'on sait, après les nouvelles inculpations
Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans
A Blatten, la neige recouvre les traces de la catastrophe
Attaque en Grande-Bretagne : la police écarte toute motivation «terroriste»
Karin Keller-Sutter visée par une plainte pour indiscrétion après un appel avec Donald Trump
Levée de l’interdiction de sortie : afflux de jeunes Ukrainiens en Suisse