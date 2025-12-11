  1. Clients Privés
La ville de Moscou visée Attaque massive : l’Ukraine envoie une nuée de drones sur la Russie !

ATS

11.12.2025 - 06:57

La Russie a indiqué jeudi avoir abattu dans la nuit 287 drones ukrainiens. Il s'agit de l'une des attaques les plus massives de l'armée ukrainienne en bientôt quatre ans d'offensive russe.

32 drones interceptés se dirigeaient vers Moscou, selon la Russie (archives).
ats

11.12.2025, 06:57

Sur les drones «interceptés et abattus» par la défense antiaérienne russe, 32 se dirigeaient vers Moscou, a précisé le ministère russe de la défense dans un communiqué sur le réseau social Telegram.

En raison des attaques de drones visant la capitale russe, rarement prise pour cible, des restrictions temporaires ont été mises en place dans les quatre aéroports moscovites – Cheremetievo, Domodedovo, Vnoukovo et Joukovski -, selon l'agence fédérale du transport aérien Rosaviatsia. Des dizaines de vols y ont été annulés, reportés ou redirigés vers d'autres aéroports, selon les agences de presse russes.

Cette annonce intervient alors l'Ukraine a remis mercredi aux Etats-Unis sa version mise à jour du plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie, selon de hauts responsables ukrainiens.

Scepticisme à l'ordre du jour. Zelensky fait le point à Londres avec ses alliés européens

Scepticisme à l'ordre du jourZelensky fait le point à Londres avec ses alliés européens

