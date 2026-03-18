  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Signal d'avertissement coordonné» ? Attaque sur une installation gazière du Golfe: silence d'Israël

ATS

18.3.2026 - 22:05

L'armée israélienne est restée mutique mercredi à propos d'une frappe contre une installation gazière iranienne majeure dans le Golfe attribuée par les médias iraniens à Israël et aux Etats-Unis.

La télévision d'Etat iranienne a fait état dans l'après-midi d'un incendie dans «certaines parties des installations gazières» de South Pars/North Dome, le plus grand gisement de gaz naturel du monde, que se partagent l'Iran et le Qatar.
La télévision d'Etat iranienne a fait état dans l'après-midi d'un incendie dans «certaines parties des installations gazières» de South Pars/North Dome, le plus grand gisement de gaz naturel du monde, que se partagent l'Iran et le Qatar.
IMAGO/UPI Photo

Keystone-SDA

18.03.2026, 22:05

La télévision d'Etat iranienne a fait état dans l'après-midi d'un incendie dans «certaines parties des installations gazières» de South Pars/North Dome, le plus grand gisement de gaz naturel du monde, que se partagent l'Iran et le Qatar, après des «frappes de l'ennemi américano-sioniste» près de Kangan, dans le sud de l'Iran.

Interrogée à deux reprises par l'AFP sur ces informations, l'armée israélienne n'a pas donné suite. La question n'a pas non plus été abordée au cours du point de presse télévisé quotidien du général de brigade Effie Defrin, le porte-parole de l'armée israélienne, dans la soirée.

Celui-ci a simplement déclaré que l'armée israélienne agissait «en coordination avec l'armée américaine à tous les niveaux». «Il n'y a pas la moindre dissension, la coordination est excellente, c'est important de le dire, (...) la coordination et l'action commune produisent de nombreux succès», a-t-il ajouté.

Les médias israéliens ont dans un premier temps fait état de l'attaque en citant les informations des agences de presse iraniennes.

Citant sans plus de précisions des sources israéliennes, certains médias affirment désormais qu'il s'agit d'une attaque effectuée par Israël. La radio-télévision publique Kan et le site en ligne d'information Ynet affirment que cela s'est fait «en coordination avec les autorités américaines».

«Des sources israéliennes décrivent l'attaque contre le gisement de gaz iranien comme un signal d'avertissement coordonné à l'adresse de la République islamique, destiné à faire clairement comprendre que si l'Iran continue de déstabiliser l'économie mondiale via le détroit d'Ormuz, il sera frappé là où il tire la majeure partie, sinon la totalité, de ses revenus: le secteur énergétique», a écrit sur X, Nadav Eyal, du quotidien Yediot Aharonot

Selon ces sources, «il ne s'agit que d'un premier signal. Si Téhéran ne comprend pas le message, une nouvelle escalade suivra», a ajouté le journaliste.

Les plus lus

Déclaré mort 76 ans après sa disparition: le mystère éternel d'un explorateur
«Agression sexuelle» et «viol»: au moins deux plaintes contre Patrick Bruel
L’Italie pourrait être repêchée pour la Coupe du monde 2026
Liverpool frappe fort avant le PSG, le Bayern en remet quatre à l'Atalanta
Le «guerrier MAGA» de Trump passe sur le gril - Tension au menu
La chute d'une télécabine fait un mort – Ce que l'on sait